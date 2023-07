Sommerkirmes Gruga Essen: So schnell sind 50 Euro weg

Die „Wilde Maus“ auf der Kirmes an der Grugahalle in Essen: das Ticket kostet sechs Euro.

Essen. Die „Wilde Maus“ kostet 6 Euro, eine Bratwurst 4 Euro – wie viel Kirmes können sich Essener Familien leisten? Was Besucher und Anbieter sagen.

Bunte Lichter blinken an den Fahrgeschäften, Musik ertönt aus allen Ecken, es duftet nach Popcorn, Bratwurst und Backfisch. Die Kirmes an der Grugahalle lockt noch bis Sonntag, 23. Juli, Besucherinnen und Besucher an. Am Donnerstag, 20. Juli, gibt es einen Familientag mit vergünstigten Preisen.

Die regulären Tarife an allen anderen Tagen: Ein Besuch der Geisterbahn kostet vier Euro, das Riesenrad fünf Euro für Erwachsene, ein Ticket für die „Wilde Maus“-Achterbahn sechs Euro, ein Backfisch 6,50 Euro. Da kommt schnell was zusammen.

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Sommerfest an der Grugahalle - Tag 2 Die Kirmes an der Grugahalle - Tag 2 Foto: Socrates Tassos

Wie viel Geld geben Familien aus, und welche Grenzen setzen sie sich beim Kirmesbudget?

Katrin (38) und Alexander (37) Schilling sind mit ihren beiden Töchtern Luise (4) und Mathilda (6) zu Gast auf der Kirmes. Ein Spontanbesuch, wie Vater Alexander erklärt: „Wir waren zufällig hier und wollten nur schnell eine kleine Runde über die Kirmes gehen. Natürlich möchten die Kinder möglichst viele Karussells ausprobieren, und das wird dann schon teuer.“

Eine Mutter findet: „Man möchte ja nicht ständig nein sagen“

Für zwei Karussellfahrten haben sie bereits zehn Euro ausgegeben und seien sich sicher, dass man schnell die 30-Euro-Marke überschreitet: „Ich glaube, je älter die Kinder sind, desto teurer wird so ein Besuch auf der Kirmes auch. Man möchte ja nicht ständig zu allen Wünschen nein sagen“, sagt Katrin Schilling.

Immerhin haben sie schon zuhause Mittag gegessen, das Geld für Pommes und Bratwurst kann man also sparen - Familie Schilling mit Katrin und Alexander sowie den Kindern Luise (l.) und Mathilda. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Eine entscheidende Sparmaßnahme hat die Familie, rein zufällig, bereits zuhause getroffen: „Da unser Kirmesbesuch nicht geplant war, haben wir zuhause schon zu Mittag gegessen, das spart hier natürlich Geld. Ich denke, wir würden sonst jenseits der 50 Euro landen“, vermutet Alexander Schilling.

Eine Theorie, die stimmen könnte, wenn man anhand der Essenspreise ausrechnet, welche Kosten auf Familie Schilling zugekommen wären: Die kleine Portion Pommes kostet 2,50 Euro, die Bratwurst vier Euro. Zuckerwatte als Nachtisch? Nochmal vier Euro. Das bedeutet: das Mittagessen auf der Kirmes würde die vierköpfige Familie 42 Euro kosten - ohne Getränke.

Mittagessen für eine vierköpfige Familie ohne Getränke: 42 Euro

Viele Familien handhaben es aber auch anders, wie Jessica Walter (40), Inhaberin des „Süßes Paradies-Standes“ auf der Kirmes erzählt: „Ich habe in diesem Jahr den Eindruck, dass die Leute sich, wenn sie hier sind, etwas gönnen wollen. Durch die Pandemie haben viele Menschen wieder eine andere Relation zum Freizeitverhalten, weshalb sie ein Erlebnis, wie die Kirmes, genießen wollen und dabei nicht auf jeden Cent achten.“ Jessica Walter verkauft an ihrem Stand, wie einige andere Verkäufer auf der Kirmes an der Grugahalle auch, Süßigkeiten wie Popcorn (ab zwei Euro), gebrannte Mandeln (vier Euro je 100 Gramm) und Zuckerwatte (vier Euro). Schräg gegenüber hat Astrid Predan ihren Crêpe-Stand. Ein Crêpe mit Zimt und Zucker kostet bei ihr vier Euro, wie im letzten Jahr auch, erzählt sie. „Wir mussten im letzten Jahr die Preise um durchschnittlich 50 Cent erhöhen, konnten aber dieses Jahr eine Preiserhöhung vermeiden.“

Auch Astrid Predan hat den Eindruck, dass die Besucherinnen und Besucher ihren Bummel über die Kirmes genießen: „Die Leute drücken bei so einem Kirmesbesuch öfter mal ein Auge zu und gönnen sich etwas. Das Geschäft läuft für mich wirklich gut. Ich glaube, dass die Menschen, trotz der Inflation, so etwas wie eine Kirmes wieder zu schätzen wissen. Schließlich hat die Corona-Pandemie uns gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass es all diese Freizeitangebote nicht mehr gibt.“

Schausteller merken: Leute genießen Kirmes nach Corona noch viel mehr

Einfach genießen, das ist auch das Motto von Nesh (38), aus Oberhausen. Er ist mit der ganzen Familie auf der Kirmes zu Besuch und hat die Befürchtung, dass es noch teuer wird: „Meine drei Kinder sind schon für rund 15 Euro Karussell gefahren, jetzt möchten sie noch etwas essen und trinken. Ich rechne damit, dass wir mindestens 50 Euro ausgeben, mehr soll es aber eigentlich nicht werden.“ Man verliere schnell den Überblick, wenn man hier mal fünf Euro und dort mal zehn Euro bezahle, erklärt der Familienvater.

Seine Einschätzung, wie weit man mit 30 Euro auf der Kirmes kommt? „Nicht weit, vor allem nicht, wenn man mit Kindern hier ist. Vielleicht zehn Meter“, lacht Nesh.

„Die Leute wollen sich nach Corona wieder was gönnen“: Jessica Walter auf der Grugakirmes. Die Portion Zuckerwatte kostet vier Euro. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Eine Schaustellerin, die sich nicht besonders zufrieden mit dem Geschäft zeigt, ist Astrid Müller. Sie sitzt im Kassenhäuschen des Autoscooters und freut sich über jeden, der Fahrchips kauft. 1 Chip kostet 3,50 Euro, zwei Chips sechs Euro. „Früher haben wir immer das Geld bekommen, welches die Leute übrighatten. Nun haben die meisten aber nichts mehr übrig. Das bekommen wir zu spüren, obwohl wir die Preise seit letztem Jahr nicht mehr erhöht haben. Die Besucher genießen ihren Aufenthalt auf der Kirmes, aber dosiert. Sie legen sich ein Budget fest, welches nicht überschritten werden soll“, so Müller.

Ein Eindruck, den auch Michael Schmidt (51), teilt. Er ist Mitarbeiter am Bierstand. Ein Pils vom Fass kostet hier 3,60 Euro. Für viele Gäste ein Grund, sich nicht lange am Bierstand aufzuhalten: „Wir merken sehr deutlich, dass die Leute Lust haben, den Kirmesbesuch zu genießen. Dennoch trinken die meisten hier nur ein Bier und ziehen dann weiter. Vor allem unter Woche verweilen die wenigsten länger, um noch ein zweites oder drittes Bier zu trinken.“, erzählt Schmidt.

Sommerfest Kirmes Grugahalle, noch bis Sonntag, 23. Juli, täglich von 14 bis 22 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr. Donnerstag, 20. Juli, Familientag mit vergünstigten Preisen. Zeitgleich: Großer Flohmarkt auf dem Messeparkplatz.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen