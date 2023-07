Sommerfest an der Essener Grugahalle: Das ist geplant

Schaustellerpräsident Albert Ritter (l.) und Richard Müller, bekannt für seinen Autoscooter, präsentieren die 50. Auflage des Sommerfestes an der Grugahalle. Das Fahrgeschäft „Beach Jumper“ ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.

Essen-Rüttenscheid. Das Sommerfest an der Grugahalle in Essen-Rüttenscheid mit Kirmes und Trödel findet zum 50. Mal statt. Was Besucher im Jubiläumsjahr erwartet.

Das Sommerfest an der Grugahalle feiert 50-jähriges Jubiläum. Mit Kirmes und Trödelmarkt wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Rüttenscheid locken. 60 Schaustellerinnen und Schausteller reisen mit ihren Attraktionen und Ständen zum Rummel an. Das Fest dauert von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 23. Juli.

Die offizielle Eröffnung der Kirmes mit Fassanstich durch Bürgermeisterin Julia Jacob findet am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr im Biergarten „Zum lustigen Vogel“ statt. Nach der Eröffnung gibt es Freibier, gefolgt von dem traditionellen Rundgang mit den Eröffnungsgästen über die Kirmes. Anschließend ist für die geladenen Gäste eine Jubiläumsfeier mit Musik im Kultbiergarten „Zum Ritter“ geplant. Zur Eröffnung werden viele Vertreter aus der Stadtgesellschaft, Politik und Verbänden erwartet.

Feuerwerk wird in diesem Jahr nicht vom Dach der Essener Grugahalle abgeschossen

Bei Einbruch der Dunkelheit wird das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk abgeschossen, diesmal allerdings nicht wie gewohnt vom Dach der Grugahalle. Das sei „aus technischen Gründen“ nicht möglich, sagt Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes. Stattdessen startet die Lichtershow vom Gelände des parallel stattfindenden Kinderflohmarktes, der zu dieser späten Stunde schon abgebaut ist.

Die Aufbauarbeiten für das Sommerfest an der Grugahalle laufen aktuell auf Hochtouren. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Wir freuen uns riesig, dass die Essenerinnen und Essener uns seit über 50 Jahren die Treue halten. Aus einer Geburtstagsfeier der Sternbrauerei Karl Funke AG zum 100-jährigen Firmenjubiläum entstand das Sommerfest an der Grugahalle“, erklärt Ritter zum 50-jährigen Geburtstag des Events. Die Idee sei am Biertisch bei einem Stern-Pils geboren. Von Anfang an sei die Kirmes auf Familien ausgelegt gewesen und habe stets als Ferienattraktion für alle gegolten, die zu dieser Zeit nicht in den Urlaub fahren können. Im vergangenen Jahr zählten die Schausteller 250.000 Besucherinnen und Besucher.

Verschiedene Fahrgeschäfte beim Sommerfest an der Essener Grugahalle

An der Grugahalle können es sich Besucherinnen und Besucher ab Freitag in zwei Biergärten gemütlich machen oder ihren Hunger an einer der Imbissbuden stillen. Es gibt zum Beispiel Bratwurst, Crêpes, Pommes oder gebrannte Mandeln. Außerdem locken verschiedene Fahrgeschäfte. Dazu gehört das Riesenrad Liberty Wheel mit 25.000 Lichtern, der Musikexpress, Richard Müllers Autoscooter „Der Scooter“, Romano Lehrmanns Twister „Heartbreaker“ und die „Wilde Maus“ mit einer Streckenlänge von 400 Metern und einer Höhe von knapp 30 Metern über dem Kirmesplatz.

42 Meter Höhe und 120 km/h: Das Fahrgeschäft „Extrem“ beim Sommerfest an der Grugahalle verspricht eine rasante Fahrt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Für Adrenalinjunkies steht das Fahrgeschäft „Extrem“ bereit, dass Fahrgäste bei bis zu 120 km/h in 42 Metern Höhe durch die Luft wirbelt. Neu ist in diesem Jahr zum Beispiel der „Beach Jumper“. Bei diesem Fahrgeschäft sitzt man in einem Wagen, der von einem Krakenarm hoch und herunter bewegt wird. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist das Phaenomenon. Hier kann man mit einer Virtual-Reality-Brille verschiedene Landschaften erkunden, sich zum Beispiel durch eine Weltraumlandschaft bewegen oder eine virtuelle Achterbahnfahrt erleben. Für die jüngeren Besucher stehen Kinderkarussells, ein Kinderkettenflieger und ein Babyflug bereit. Außerdem werden Entenangeln, Pfeilwerfen, Ballwerfen und Kinderschleife angeboten.

Essen-Rüttenscheid: Kindertrödelmarkt ist für Kinder bis zwölf Jahre kostenlos

Der parallel stattfindende Trödelmarkt gilt als der größte der Region. Der Veranstalter kündigt an, die Verkaufsstände würden sich wieder „kilometerlang aneinander reihen“: „Die vorwiegend privaten Händler bieten alles an, von antiken Kunstgegenständen, über alte Bücher, Platten und Second-Hand-Kleidung bis hin zu Kinder-Spielzeug.“ Auch einen Kinderflohmarkt gibt es wieder auf dem Bürgersteig/Fußweg nördlich des Messeparkplatzes P1 in Richtung Alfredstraße. Hier können Kinder bis zwölf Jahre kostenlos auf Decken trödeln.

Ein Wermutstropfen: In Zeiten der Inflation haben viele für den Kirmesbesuch weniger Geld zur Verfügung. Will eine ganze Familie essen, trinken und Fahrgeschäfte nutzen, muss sie unter Umständen tief in die Tasche langen. „Uns ist bewusst, dass das Portemonnaie bei vielen Familien im Ruhrgebiet nicht prall gefüllt ist“, betont Albert Ritter. Allerdings trügen die Schausteller bei der Kirmes sämtliche Kosten, darunter die für das Eröffnungsfeuerwerk, für Strom und Müllbeseitigung. Und sie seien eben auch von gestiegenen Preise, etwa für Energie oder Sprit, betroffen. „Wir müssen die Preissteigerungen von sieben, acht oder zehn Prozent an die Besucher weitergeben. Aber wir werden auf keinen Fall die Preise verdoppeln“, kündigt Ritter an.

Auch vor diesem Hintergrund dürfte das Thema Energiesparen immer wichtiger werden. „Die Umstellung der Beleuchtung an den Schaustellergeschäften auf LED wird konsequent vorangetrieben“, heißt es in einer Mitteilung der veranstaltenden Schausteller. So benötige die Kirmes inzwischen circa 70 Prozent weniger Energie.

Die Öffnungszeiten der Kirmes: täglich von 14 bis 22 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr.

