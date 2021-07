Sommerferienprogramm auf vier Essener Spielplätzen

Das Fliz-Mobil hält in den Ferien an der St. Gertrud Kirche im Essener Nordviertel.

Essen. Kinder, die in den letzten drei Wochen der Ferien noch nichts vorhaben, können Spielplätze erkunden. An vier Stellen gibt es Preise zu gewinnen.

Bis zum Ende der Sommerferien findet auf vier Spielplätzen im Eltingviertel und der nördlichen Innenstadt ein buntes Spielprogramm statt. Bespielt werden der Spielplatz an der Peterstraße (Tiegelino-Bauwagen, Perspektive Nord), Spielplatz an der Söllingstraße (Spasshaus komplex), Spielplatz am Pferdemarkt/St. Gertrud-Gemeinde (Flizmobil) und der Spielplatz am Weberplatz (Begegnungszentrum). Von Dienstag bis Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr können Kinder ohne Anmeldung und kostenlos unter anderem diese Aktionen starten: Roller-Parkour, Trimm-dich-Pfad, Dosenwerfen, Crazy Golf, Bogenschießen, gesunde Snacks amFlizmobil abholen und Auftritte des Puppentheaters anschauen.

Sport und Bewegung greifbar machen

„Die Idee hinter dem Projekt ist, Sport und Bewegung im Stadtteil greifbar zu machen, Begegnungsorte und Spielplätze im Stadtteil bekannt zu machen und in schweren Zeiten den Fokus auf das zu legen, was trotzdem geht“, so Lotta Jakobs, Perspektive Nord cse. Die Kinder werden am Spielplatz mit einer Laufkarte ausgestattet, um an jedem Spielplatz Stempel zu sammeln. Bei vier Stempeln gibt es dann für jedes Kind einen Preis. „Wir machen uns erhebliche Sorgen um die junge Generation, was den Langzeiteffekt von Corona anbelangt. Die Covid-19-Pandemie hat Kinder in vielen Bereichen massiv zurückgeworfen. Wir müssen schnell auch diese unbewegte Zeit wieder aufholen“, so Thomas Rüth, Abteilungsleitung ambulante Jugendhilfe bei Caritas-SkF-Essen.

Das Projekt von Stadt (Stadtteilarbeit, Begegnungszentrum Weberplatz), evangelische Jugend (Spasshaus komplex), ISSAB (Institut für Stadtteilentwicklung und sozialraumorientierte Arbeit) und der Caritas-SkF-Essen gGmbH (Flizmobil und Perspektive Nord) gibt es seit drei Jahren, finanzielle Unterstützung kommt von Vonovia.

