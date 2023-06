In Essen startet die Socca-WM. Wichtige Fragen und Antworten.

Informationen und Fakten zur Socca-WM in Essen

Informationen und Fakten zur Socca-WM in Essen

Socca Essen Socca-WM: In Essens Innenstadt steht jetzt ein Stadion

Essen. In Essen startet die Socca-WM. Kleinfeld-Fußball, 44 Nationen, 10 Tage, alle Spiele gratis, jeder darf zuschauen. Wichtige Fragen und Antworten.

In Essen startet die Socca-WM. Das ist Kleinfeld-Fußball. Auf dem Essener Kennedyplatz wurde dafür extra ein Stadion aufgebaut. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Lesen Sie dazu auch:

In Essens Innenstadt entsteht ein Fußballstadion

Die SG Schönebeck freut sich auf die große Bühne

Kleinfeld-Fußball-WM im Sommer 23 in Essen

Wann spielt Deutschland? Der Spielplan

Wie in der Innenstadt ein Fußball-Stadion entsteht

Wann geht’s los?

Am Donnerstag, 1. Juni, gibt es ein Vor-Turnier der Frauen. Das hat Frauenfußball-Bundesligist SG Schönebeck organisiert. Ab 13 Uhr treten Profi-Fußballerinnen aus ganz Deutschland an.

Am Freitag, 2. Juni, beginnt dann die eigentliche Socca-WM. Um 19 Uhr ist Eröffnungsfeier, um 21 Uhr startet das erste Spiel: Deutschland gegen Zypern. Die Socca-WM dauert zehn Tage, am 11. Juni ist das Finale.

Wie geht Socca?

Das Spielfeld ist etwa halb so groß wie ein richtiges, auch die Tore sind kleiner. Es gibt kein Abseits. Gespielt wird zweimal 20 Minuten. Jedes Team hat sechs Spieler. Es darf ausgewechselt werden, so viel, wie man will.

Kennt man die Socca-Spieler?

Socca bewegt sich sportlich auf Regional- oder Landesliga-Niveau. Das heißt, die Spieler sind sehr gute Hobby-Spieler an der Grenze zum Leistungssport oder (ehemalige) Profis, die sich doch gegen eine Laufbahn im bezahlten Fußball entschieden haben.

Welche Länder spielen?

Deutschland, England, Amerika, viele andere europäische Nationen, Brasilien, Kasachstan, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Mexiko, Bahrain … es wird sehr bunt werden auf dem Kennedyplatz und in der Essener Innenstadt. Jedes Land bringt maximal 15 Spieler mit. Sie wohnen in den Hotels im direkten Umfeld.

Gibt es eine WM-Meile in der City?

Auf der Kettwiger Straße sollen etwa zehn Stände aufgebaut werden, Bier, Bratwurst, Snacks, aber auch T-Shirts und Trikots vom „Deutschen Kleinfeld-Fußball-Verband“, dem Ausrichter des Spektakels.

Wann finden die Spiele statt?

Gespielt wird täglich ab 9 Uhr, Anpfiff der nächsten Partie ist zu jeder vollen Stunde, bis abends um 21 oder 22 Uhr. Das Stadion hat auch Flutlicht. Jeder Besucher kann so viele Spiele gucken, wie er möchte.

Wer spielt jetzt am Wochenende?

Nicht nur Deutschland, sondern auch Chile, Griechenland, Lettland, China, Uruguay, Moldawien … hier steht der komplette Spielplan des ersten Wochenendes.

Wann spielt Deutschland?

Freitag, 2. Juni, 21 Uhr, gegen Zypern. Sonntag, 4. Juni, 20 Uhr, gegen Oman. Dienstag, 6. Juni, 20 Uhr, gegen Chile (Gruppenphase). Die 44 teilnehmenden Teams sind in elf Gruppen (Gruppe A-K) aufgeteilt. Deutschland spielt in Gruppe A. Alle Gruppen, alle Spiele der Vorrunde sind auf der Internet-Seite des Kleinfeld-Verbandes aufgelistet.

Wo kommt Socca her?

In Deutschland entstand es an der Uni Göttingen, kultiviert von Sport-Studenten. Die Bewegung wuchs sehr schnell in den letzten Jahren.

Warum findet die Socca-WM in Essen statt?

Weil die Organisatoren eine Stadt suchten mit einem großen, zentralen Platz, auf den das Stadion passt. Außerdem, sagen die Organisatoren, sei man in Essen sofort sehr herzlich empfangen worden.

Was gewinnt die Siegermannschaft?

Einen Pokal, mehr nicht.

Was ist der Reiz am Socca?

Die, die es kennen, sagen: Socca ist spannender als regulärer Fußball. Jeder Ball ist gefährlich, Tore können sofort fallen, es gibt kein Geplänkel in der eigenen Spielhälfte. Als Zuschauer mal eben zum Klo gehen beim Spiel oder sich ein Bier holen? Dann verpasst man was, garantiert.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen