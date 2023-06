Socca-WM Essen Spielplan: Deutschland jetzt gegen Kroatien

Essen. Deutschland ist bei der Socca-WM in Essen eine Runde weiter. Die nächsten Spiele, der Plan fürs Wochenende. Fliegt Favorit Brasilien jetzt raus?

Socca WM in Essen – Deutschland ist in der KO-Runde weitergekommen und spielt am Freitag, 9. Juni, 20.55 Uhr, gegen Kroatien. Am Fronleichnam-Abend gelang dem deutschen Team ein furioses 7:0 gegen Mauritius.

Gewinnt Deutschland am Freitag Abend gegen Kroatien, spielt es im Viertelfinale (Samstag, 16.15 Uhr) gegen den Gewinner der Partie China - Slowenien (Spiel am Freitag Abend 19.50 Uhr).

Weil das Stadion auf dem Kennedyplatz regelmäßig überfüllt ist, gibt es mittlerweile eine LED-Leinwand auf dem Kennedyplatz. Das Stadion hat eine Kapazität von 3.000 Menschen.

Mittlerweile ist der Andrang auf das Fußball-Festival so groß, dass eine frühe Anreise lohnt!

Die Spiele am Freitag, 9. Juni:

9 Uhr: Mexiko - Spanien

10.05 Uhr: Frankreich - Rumänien

Ergebnisse: Mexiko und Frankreich sind weiter, spielen im Viertelfinale gegeneinander (Samstag, 10 Uhr )

11.10 Uhr: Portugal - Griechenland

12.15 Uhr: Ägypten - England

Ergebnisse: Griechenland und Ägypten weiter, Viertelfinale am Samstag, 11.05 Uhr

13.20 Uhr: Moldawien - Kasachstan

14.25 Uhr: Litauen - Zypern

Ergebnisse: Kasachstan und Zypern weiter, Viertelfinale am Samstag, 12.10 Uhr

15.30 Uhr: Türkei - Belgien

16.35 Uhr: USA - Litauen

Achtelfinal-Begegnungen:

Freitag, 9. Juni

17.40 Uhr: Brasilien - Polen

18.45 Uhr: Marokko - Ukraine

19.50 Uhr: China - Slowenien

20.55 Uhr: Deutschland - Kroatien

Gewinnt Deutschland am Abend, spielt die Mannschaft im Viertelfinale gegen den Gewinner aus der Partie China - Slowenien. Diese Viertelfinal-Begegnung ist für Samstag, 10. Juni, 16.15 Uhr, angesetzt.

Die Halbfinal-Begegnungen finden am Sonntag statt (11. Juni), 11 Uhr und 12.15 Uhr. Das Spiel um den dritten Platz ist angesetzt für Sonntag, 18 Uhr, das Finale steigt am Sonntag, 11. Juni, 20 Uhr.

