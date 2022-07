Sauberkeit So wollen Hausmeister die Probleme in Altendorf bekämpfen

Essen-Altendorf. Essen-Altendorf hat ein Müllproblem. Zwei Quartiershausmeister wollen das ändern – und haben Erfolg. Ihr Konzept für ein friedliches Miteinander.

Er hätte es sich einfach machen können und einen Job im Essener Süden annehmen können, sagt Frank Hauswirth. Aber das wollte der 57-Jährige nicht. „Hier in Altendorf muss man noch richtig tätig werden und schauen, wie man die Leute zusammenkriegt.“ Dieser Aufgabe stellt sich der Quartiershausmeister vom Diakoniewerk Essen gerne.

Seit 2021 sorgt er mit seiner Kollegin Sabine Mehske (55) für mehr Sauberkeit im Viertel – und trägt außerdem zu einem friedlichen Miteinander in der Nachbarschaft bei. Täglich laufen sie ihre Bereiche ab, einer links, die andere rechts von der Altendorfer Straße. Sie sammeln Müll, sprechen mit den Menschen vor Ort und wollen die Nachbarschaft motivieren, ebenfalls mit anzupacken und ihr Quartier sauber zu halten. Kein Tag sei dabei wie der andere. Immer wieder müssen die Hausmeister spontan auf verschiedenste Situationen reagieren.

Quartiershausmeister Altendorf: Ansprechpartner bei Problemen

„Das besondere in Altendorf ist, dass hier viele verschiedene Nationen leben“, sagt Hauswirth. Und nicht jeder komme damit zurecht. „Bei Problemen sind wir deshalb Ansprechpartner und versuchen, den Zusammenhalt unter den Menschen zu fördern.“

Denn gerade in Bezug auf das Thema Müll gebe es hier noch Aufklärungsbedarf, sagt Sabine Mehske. So wüssten viele Anwohnerinnen und Anwohner nicht, wo sie welche Art von Müll am besten entsorgen können. Oder das Ordnungsverständnis sei ein anderes. „In manchen Ländern gibt es beispielsweise keine Müllabfuhr“, erzählt die Quartiershausmeisterin. Und erinnert sich: „Als ich hier angefangen habe, lag praktisch an jedem Baum und auf jeder Grünfläche Sperrmüll.“

Da sei es wichtig gewesen, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und ihnen Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Denn die Kümmerin vermutet bei den meisten keinen bösen Willen dahinter. Viele Anwohnerinnen und Anwohner hätten keinen Internetzugang, könnten sich also nicht über korrekte Sperrmüllanmeldungen informieren.

Informationswege sind deshalb neben der direkten Ansprache auf der Straße auch ausliegende Broschüren, Stadtteilfeste und offene Sprechstunden im Stadtteilbüro. „Wenn man von zehn Leuten eine Person erreichen konnte, dann ist das ein großer Gewinn“, findet Mehske.

„Müll-Hotspots“ gibt es immer noch in Altendorf

Die Quartiershausmeisterin erinnert sich an einen Vorfall an der Hagenbeckstraße: „In einem Haus konnte die Müllabfuhr die Mülltonnen gar nicht mehr richtig abholen, weil sich so viele Abfallbeutel drumherum stapelten.“ Auch da haben sich die Quartiershausmeister eingeschaltet – und kurzerhand eine Eigentümerversammlung mitten auf der Straße mitorganisiert. Das Ergebnis: „Die Altkleider und das Glas werden nun zu entsprechenden Containern gebracht, was den Hausmüll entlastet hat“, erzählt Mehske. „Es ist schön, diese Erfolge zu sehen.“

Zwar gebe es immer noch „Müll-Hotspots“ wie beispielsweise die Containerstandorte. Insgesamt habe sich die Situation aber deutlich verbessert. „Wir sind eben keine Hausmeister für ein bestimmtes Haus, sondern für den gesamten Stadtteil“, sagt Kümmerer Hauswirth. „Unser Büro ist die Straße.“

Altendorf: Pflanzaktionen für einen grünen Stadtteil

Schön sei es zu sehen, dass auch junge Menschen mitanpacken, freut sich der Quartiershausmeister. Neulich habe er einen jungen Mann anfang 20 gesehen, der mit einer Tüte in der Hand vor seiner Haustür Müll aufsammelte. „Oder einmal“, erinnert er sich, „hat mir ein Herr abends zum Dank ein Feierabendbierchen gebracht, nachdem ich den ganzen Tag für Ordnung gesorgt habe.“

Es sind Momente wie diese, die den Quartiershausmeistern Motivation geben, gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Stadtteilbüros Blickpunkt 101 neue Projekte im Quartier umzusetzen. So beteiligen sie sich unter anderem gemeinsam mit dem Stadtteilzentrum „kreuz und quer“ an dem Projekt „kreuz und quer-Beet“, dessen Teilnehmer durch verschiedene Pflanzaktionen den Stadtteil begrünen. Auch wollen sie gemeinsam mit Interessierten Kronkorken sammeln und an einen passenden Abnehmer übergeben. Das gewonnene Geld soll an den Mädchentreff Perle im Viertel gespendet werden. Ehrenamtliche Müllsammelaktionen sind ebenfalls geplant.

Für Frank Hauswirth hat die Arbeit im Westen der Stadt aber noch eine ganz andere Bedeutung: Schon sein Vater hat hier auf dem Ehrenzeller Platz in Altendorf als Händler auf dem Markt gearbeitet. Heute sei das einstige Viertel mit seinen lokalen familiengeführten Händlern kaum wiederzuerkennen. „Einige Geschäfte, wie beispielsweise der Kaufhof, haben geschlossen, neue Händler sind ins Viertel gekommen“, erzählt Hauswirth. „Ich bin hier, um diesen Wandel des Stadtteils positiv mitzugestalten.“

Die Quartiershausmeister bieten kostenlose offene Sprechstunden in Altendorf an. Diese finden montags von 15 bis 16 Uhr im Bistro auf dem Ehrenzeller Platz statt und mittwochs von 16 bis 17 Uhr im Treffpunkt Altendorf, Kopernikusstraße 8. Um eine Voranmeldung wird gebeten unter 015128031352 (Sabine Mehske) und 015128041260 (Frank Hauswirth).

Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, können sich bei Deniz Simsek Demirci, Leiterin des Stadtteilbüros Blickpunkt 101 über d.simsek-demirci@diakoniewerk-essen.de oder über 02012664195380 melden. Mehr Infos unter www.diakoniewerk-essen.de.

