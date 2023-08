So wirbt das Jugend-Blasorchester in Essen um Nachwuchs

Das Schönebecker Jugend-Blasorchester will nach der Corona-Zeit die Ausbildung des Nachwuchses wieder ankurbeln. Dazu startet eine Aktion in Essen-Borbeck.

Essen-Borbeck. Nach der Corona-Zeit müssen viele Vereine aufholen. Das Schönebecker Jugend-Blasorchester hofft in Borbeck auf musikalischen Nachwuchs.

Im Schönebecker Jugend-Blasorchester fehlt nach der Corona-Zeit Nachwuchs – ein Tag der offenen Tür in der „Notenkiste“ in Borbeck soll das ändern. Kinder und Jugendliche, die bereits im Orchester musizieren, wollen andere für ihre Instrumente begeistern. „Wir hoffen, dass wir so die freien Stühle wieder besetzen können“, sagt Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia.

Die musikalische Ausbildung beginnt im Verein schon früh: Ab dem Alter von zwei bis drei Jahren können Kinder an Kursen zur musikalischen Früherziehung teilnehmen. Ab dem Grundschulalter können sie dann Instrumente erlernen, irgendwann ins Nachwuchs- und später ins Hauptorchester wechseln. Bis zum Alter von 25 Jahren können Jugendliche dort musizieren. „In den Corona-Jahren sind sehr wenige Kinder nachgekommen“, erklärt Kaiser de Garcia. Dementsprechend gebe es irgendwann eine Lücke im Orchester, dagegen wirbt der Verein mit aktuell rund 70 aktiven Orchester-Mitgliedern nun an.

Schönebecker Jugend-Blasorchester öffnet die Türen der „Notenkiste“

Die Probenräume und die Musikschule der „Notenkiste“ an der Schloßstraße 100 in Borbeck öffnen am Montag, 14. August, von 17 bis 19 Uhr für alle Interessierten. Kinder und Jugendliche sind zum Mitmachen eingeladen. Im großen Probenraum findet eine öffentliche Probe des Nachwuchsorchesters statt. Der Nachwuchs zeigt unter der Leitung von Dorothee Wember, wie das musikalische Können der Kinder im Verein in mehreren Orchesterstufen schrittweise und individuell gefördert wird.

Auch die Blockflöten-Gruppe wird sich vorstellen und in den Räumen der Musikschule im Obergeschoss findet Einzelunterricht an verschiedenen Instrumenten statt. Es darf beobachtet, zugehört und ausprobiert werden. Unterrichtet werden in der Musikschule des Schönebecker Jugend-Blasorchesters Holz- und Blechblasinstrumente und Schlagwerk. Die Lehrkräfte werden am Tag der offenen Tür über ihre Unterrichtskonzepte informieren und die aktiven Orchestermitglieder berichten den Familien über ihren eigenen musikalischen Werdegang.

Essener Verein informiert über die musikalische Ausbildung

Der Einzelunterricht wird vom Förderverein des Schönebecker Jugend-Blasorchesters finanziell unterstützt, auch Instrumente können beim Verein ausgeliehen werden. „Das Lerntempo bestimmt jedes Kind selbst. Die Musiklehrerinnen und -lehrer empfehlen für jedes Kind individuell, wann die nächste Stufe der Ausbildung erreicht wird, wann man im Nachwuchsorchester mitspielen kann und wann die Aufnahme ins Hauptorchester möglich ist“, heißt es seitens des Vereins. „Auch ohne Vorkenntnisse werden so sehr gute musikalische Leistungen erzielt.“

Eine Anmeldung ist für den Tag der offenen Tür nicht erforderlich. Mitglieder des Hauptorchesters werden Getränke und Waffeln anbieten. Weitere Informationen, die nächsten Konzerttermine und Kontaktmöglichkeiten sind unter www.sjb-essen.de zu finden.

