So will Yusuf aus Essen-Altendorf als Rapper durchstarten

Essen-Altendorf. Seit seiner Teenagerzeit schreibt Yusuf aus Essen-Altendorf Rapsongs. Wie der 27-Jährige nun professionell in der Musikbranche durchstarten will.

Musik gemacht hat Yusuf Özölcer schon, als er 14 Jahre alt war. Damals noch mit Freunden im Park. „Einer hat gerappt, einer hat Beatbox gemacht“, erinnert sich der heute 27-Jährige. Seit etwa einem halben Jahr arbeitet er nun daran, sich unter dem Künstlernamen „Yusess 43“ eine professionelle Karriere im Rap-Geschäft aufzubauen. Erste Musikvideo-Schnipsel hat er auf der Fotoplattform Instagram veröffentlicht, aktuell ist er auf der Suche nach einem Vertrieb. Bald soll es seine Musik dann bei gängigen Streamingdiensten wie Spotify oder Apple Music zu hören geben.

Geboren und aufgewachsen ist Yusuf in Altendorf, dem Stadtteil, der zuletzt wegen einer Massenschlägerei im Clan-Milieu Negativschlagzeilen machte. Ans Weggehen hat er in all den Jahren nie gedacht. „In der Gegend hier ist nicht immer alles rosig, aber sie hat ihren Charme“, findet er. „Von außen sieht es oft aus, als ob alles ganz schlimm wäre. Wir leben aber hier ein ganz normales Leben. Manchmal geht’s rund, aber dann ist auch schnell wieder Schluss.“

Essener Rapper zieht Inspiration aus dem Leben in Altendorf

Das Leben in Altendorf hat einen großen Einfluss auf Yusufs Musik. Woher er seine Inspiration nimmt? „Aus dem Block, aus der Gegend“, sagt er. „Es geht darum, wie man sich auf der Straße durchschlägt. Mein Rap soll wie eine Reportage ein.“ So sind zum Beispiel auch viele Szenen seines jüngsten Musikvideos in seiner Heimat entstanden. Am Ende des Videos ist eine Sprecherin zu hören, die von Drogendeals an der Altendorfer Straße berichtet. Das soll aber kein Aufruf zum Nachmachen sein.

„Mir ist es wichtig zu sagen, dass die Jugend keine Scheiße bauen soll“, betont der junge Mann mit kurdisch-türkischen Wurzeln. Stattdessen gehe es in seiner Musik darum, etwas zu schaffen. „Mein Künstlername ‘Yusess’ bedeutet so viel wie ‘deine Stimme’“, sagt er. „Damit will ich ausdrücken, dass die Stimme von jedem einzelnem zählt und man zusammen etwas Großes bewegen kann.“ Die „43“ im Künstlernamen steht für den Stadtteil Altendorf, der die Postleitzahl 45143 hat.

Rapper wird in Essen-Altendorf auf der Straße angesprochen

Aktuell steckt er viel Zeit in seinen Rap. Meist geht es erst ins Studio, um einen Beat auszusuchen, dann wird der Text geschrieben. Das macht Yusuf zu Hause oder in einem Café an der Altendorfer Straße. „Manchmal habe ich eine kleine Schreibblockade, aber dann schreibe ich eine Zeile und es geht wieder“, sagt er. Musik sei für ihn schlicht „alles“. „Manche machen Sport, ich lasse so Dampf ab. Und wenn die Leute meine Musik fühlen und feiern, ist das doch was Gutes.“

Für Yusufs Videos sind der Wuppertaler Produzent Yannik Lück und seiner Frau Nisigyal verantwortlich. „Wir hören dann meist zusammen den Song und schauen, wie die Atmosphäre ist, kümmern uns um die Requisiten und schreiben ein Drehbuch“, sagt der 28-Jährige Lück, den Yusuf „schon seit Ewigkeiten“ kennt. Oft arbeiteten sie noch bis tief in die Nacht an neuen Produktionen. „Wenn man drin ist, vergisst man einfach die Zeit.“

Schon jetzt bekommt Yusuf positive Rückmeldungen für seine Musik. „Das motiviert mich“, betont er. Nun gehe es darum, ein Vertriebslabel zu finden. Dafür ist er gezielt in den Sozialen Medien aktiv, will etwa durch mehr Instagram-Follower seine Reichweite erhöhen. „Heute läuft vieles online“, sagt der 27-Jährige. Sobald der richtige Vertriebspartner gefunden ist, möchte er dann die ersten ganzen Songs veröffentlichen und einen Youtube-Kanal starten.

