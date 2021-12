Musik So will ein Essener Erzieher mit Rap-Songs durchstarten

Essen-Holsterhausen. Jonas Schramm aus Essen-Holsterhausen ist unter dem Namen „Ché“ in der Rap-Welt unterwegs. Im kommenden Jahr will er ein Album herausbringen.

Zum Rap gekommen ist Jonas Schramm, alias „Ché“, auf Umwegen. Eigentlich hörte der 26-Jährige nämlich lieber ganz andere Musik. Harte Metal-Klänge waren sein Ding. Doch nach einem Schulpraktikum im Jugendzentrum – inklusive Rap-Workshop – entdeckte er seine Liebe zum Sprechgesang. Vor kurzem hat er den Holsterhauser Newcomer-Contest „Mukkefukk“ gewonnen. Im kommenden Jahr will er ein Album herausbringen.

Schramm erinnert sich noch genau an seinen ersten Ausflug in die Rap-Welt. Als Praktikant nahm er an besagtem Workshop im Jugendzentrum teil – denn man brauchte noch jemanden, der die gemeinsam geschriebenen Texte rappte. „Da habe ich gesagt: ‘Ich höre den Bums zwar nicht, aber ich mache das“, erzählt er mit einem Lachen. Mit den typischen Themen der Rap-Community, zum Beispiel Graffiti sprühen oder Hip-Hop-Tanzen, habe er damals einfach nichts anfangen können.

„Druck“ von Essener Rapper Ché

Essener Rapper verarbeitet Persönliches in seinen Texten

Doch es gibt etwas anderes, das Schramm am Rap zu schätzen gelernt hat. Das Musikgenre erlaubt es ihm, seine Gedanken und Gefühle zu verarbeiten. „Was andere in ihr Tagebuch schreiben, schreibe ich in meine Rap-Texte“, sagt er. Ein weiterer Vorteil: Texte schreiben, rappen, produzieren, „das kann man in diesem Genre alles selbst machen.“ Auch deshalb sei Rap wohl häufig ein „Ego-Ding“. Anschluss an die Szene fand Schramm beim Bochumer Hip-Hop-Stammtisch „Superior Session“.

Im Falkenzentrum in Essen-Holsterhausen hat Jonas Schramm alias Ché alles über Rap gelernt. Die Jugendeinrichtung bezeichnet er als „Talentschmiede“. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Viele seiner Lieder gehen in Richtung Trap. Dieses Subgenre des Hip-Hop zeichnet sich durch schleppende Rhythmen und eine düstere Atmosphäre aus. Thematisch deckt Schramm in seinen Songs dagegen verschiedene Themen ab. „Ich beschäftige mich zum Beispiel mit der Rapszene, das geht dann am ehesten Richtung klassischem Battle-Rap – allerdings ohne persönliche Disses“, erzählt er. Aber auch politische und ganz persönliche Songs, in denen er zum Beispiel seine Depressionen verarbeitet, gehören zum Repertoire. „Ich will in meiner Musik ein Gefühl vermitteln“, sagt er, „und Gedankengänge aufschreiben, die eine Projektionsfläche bieten.“

Gelernt hat der Rapper im Falkenzentrum in Essen-Holsterhausen

„Ché“ bei Youtube und Instagram Auf Youtube kann man die Musik von Jonas Schramm bereits hören. Sein Kanal dort heißt „Cheologe“, er hat darauf seinen Song „Druck“ veröffentlicht. Bei Instagram ist er ebenfalls unter „Cheologe“ zu finden. Sein Album soll im kommenden Jahr bei mehreren Streaminganbietern, darunter Spotify, zu hören sein. Auch seine Auftritte will Schramm professionalisieren. Bisher sei das mehr über Kontakte gelaufen, in Zukunft soll man ihn auch buchen können.

So richtig gelernt hat Schramm den Rap im Holsterhauser Falkenzentrum, das ein eigenes Tonstudio besitzt. „Das ist eine richtige Talentschmiede“, sagt er. Viele Künstlerinnen und Künstler, darunter auch Metal-Bands, hätten dort ihre ersten Erfahrungen gemacht. Mittlerweile hat er sich ein professionelles Equipment besorgt, um alles selbst zu machen. Etwa zwei bis drei Stunden steckt er an einem produktiven Tag in das Bauen von neuen Beats.

Im neuen Jahr will Schramm nun ein ganzes Album mit mindestens elf Songs und drei oder vier Musikvideos herausbringen. Ein genaues Datum dafür steht allerdings noch nicht fest. Neben der Musik hat der Rapper nämlich noch anderweitige Verpflichtungen: Er ist gelernter Erzieher und macht gerade sein Anerkennungsjahr an einer Förderschule in Gelsenkirchen. Mit Rap als reinem Hobby fährt er deshalb momentan noch gut. „Unter Zwang kreativ zu sein, stelle ich mir schwer vor“, sagt er. Gleichzeitig schließe er aber nichts aus. „Sollte es sich in Zukunft lohnen, könnte ich mir schon vorstellen, von der Musik zu leben.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen