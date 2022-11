Besucher der Essener Innenstadt (Archiv). Auch am Samstag vor dem ersten Advent kamen viele zum Shoppen in die City.

Blackweek So stark war die Essener Innenstadt am Samstag besucht

Essen. Die Essener Innenstadt dürfte am Samstag vor dem ersten Advent einen Besucherrekord für dieses Jahr erreicht haben. So waren die Zahlen.

Volle Innenstadt am ersten Adventswochenende: Der vergangene Samstag dürfte der bislang besucherstärkste Tag in der Essener Innenstadt in diesem Jahr gewesen sein. Nach Zählung des Internetportals Hystreet bummelten fast 83.000 Menschen durch die Kettwiger Straße. Das waren rund 18.000 Besucher mehr als am Samstag zuvor und immer noch 10.000 mehr als am Eröffnungssamstag des Weihnachtsmarktes vor zwei Wochen. Besonders voll war es laut Hystreet auf der Kettwiger Straße zwischen 16 und 19 Uhr.

Ein Grund für die hohen Besucherzahlen dürfte vor allem das so genannte Blackweek-Wochenende gewesen sein. Geschäfte lockten mit hohen Rabatten von 50 und mehr Prozent auf Teile ihres Sortiments.

Hystreet ist auf die Messung von Besucherfrequenzen in Einkaufsstraßen spezialisiert. Es erhebt die Daten mittels Lasertechnologie. Außer auf der Kettwiger Straße gibt es in Essen auch Zählpunkte auf der Limbecker Straße und neuerdings am Porscheplatz.

