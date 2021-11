Müllentsorgung So soll es an Altpapiercontainern in Essen sauberer aussehen

Essen. Die Entsorgungsbetriebe Essen bestücken die stadtweit 1300 Altpapiercontainer mit Aufklebern. Darauf zu lesen sind Tipps und auch eine Drohung.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) bemühen sich um mehr Sauberkeit rund um Altpapiercontainer. Die stadtweit rund 1300 Sammelbehälter werden dafür in den kommenden Wochen mit großflächigen Aufklebern bestückt. Darauf finden sich Tipps und Piktogramme zum richtigen Entsorgen von Altpapier und Kartons. Sämtliche Container werden zudem gereinigt und von Graffiti befreit. Damit soll es aber nicht getan sein.

Ulrich Husemann und Stephan Tschentscher (r.), Geschäftsführer der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE), werben für das richtige Entsorgen von Altpapier und Kartonage. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

„Mit dem runderneuerten Aussehen unserer Altpapiercontainer wollen wir der Bevölkerung ein Plus an Service liefern“, erklärte dazu EBE-Geschäftsführer Stephan Tschentscher. „Gleichzeitig machen wir unmissverständlich klar, dass kein Sperr- und Hausmüll an unseren Containerstandorten abgeladen werden darf.“ Auch dazu findet sich auf den Behältern ein Hinweis: „Müllabladen verboten, bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder von bis zu 5000 Euro.“

Die Entsorgungsbetriebe Essen führen bis zu 100 Containerstandorte als „Hotspots“

Denn vermüllte Containerstandorte sind in Essen seit Jahren immer wieder ein Ärgernis. Von den 360 Sammelplätzen führt die EBE bis zu 100 als sogenannte „Hotspots“, da diese besonders häufig als illegale Müllkippe missbraucht werden – und das gerne an Wochenenden. Montags und dienstags sammeln die Reinigungstrupps der EBE rund um die Container regelmäßig zwischen sechs und zehn Tonnen Müll ein, Elektroschrott und ausgemusterte Kühlschränke seien da nicht einmal mitgezählt. Aktuell liegen abgefahrene Sommerreifen voll im Trend. Der Winter steht vor der Tür…

Der Anteil an sperriger Kartonage im Altpapier wächst. Das stellt die EBE vor Probleme

Mit diesem Aufkleber werden stadtweit 1300 Altpapiercontainer bestückt. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Auch sperrige Kartonage bereitet der EBE zunehmend Probleme. „Der Versandhandel lässt grüßen“, so Tschentscher. Die Menge an Altpapier sei zwar insgesamt leicht gesunken, der Anteil an Kartons aber spürbar gestiegen. Die Folge: Durch das sperrige Verpackungsmaterial sind Container schnell voll. Was nicht hineinpasst, landet daneben. Laut Tschentscher werden die Standorte bis zu fünfmal pro Woche geleert. Seit Februar arbeiten die Teams in zwei Schichten, auch abends. Trotzdem sieht es an Sammelstellen immer wieder verheerend aus. „Wir reinigen, eine halbe Stunde später sieht es genauso aus wie vorher“, beklagt EBE-Co-Geschäftsführer Ulrich Husemann.

Altpapier, ein gutes Geschäft Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) sammeln pro Jahr rund 32.000 Tonnen Altpapier und Kartonage ein. Die Menge wird an einen Verwerter verkauft. Für die EBE ist das ein gutes Geschäft, denn der Preis für Altpapier ist stark gestiegen. Derzeit gibt es pro Gewichtstonne 160 Euro. Im vergangenen Jahr lag der Preis laut EBE noch bei 60 Euro. Die Kosten für das Abfahren illegal entsorgter Abfälle gibt die EBE an die Stadt Essen weiter. Der finanzielle Aufwand wird auf die von den Bürgern zu tragenden Abfallgebühren umgelegt.

Kann die EBE nicht mehr dagegen tun? In einer Testphase, die bald beginnen soll, wollen die Entsorgungsbetriebe die Altpapiermenge in ausgesuchten Containern digital erfassen. Der Vorteil: Die Behälter werden nicht mehr turnusmäßig geleert, sondern wenn sie voll sind. Laut Husemann ist dies der Einstieg in die digitale Entsorgung. Das Ziel sei es, die Logistik zu optimieren.

Was neben den Behältern landet und dort illegal entsorgt wird, erfassen die Sensoren allerdings nicht. „Wichtig ist, dass man auch mal jemanden erwischt“, betont Stephan Tschentscher. Die Entsorgungsbetriebe arbeiten deshalb an einer Ordnungspartnerschaft mit der Stadt Essen, so Husemann. EBE-Mitarbeiter sollen das Ordnungsamt unterstützen, indem sie illegal entsorgten Abfall nach Hinweisen auf den Verursacher durchforsten. „Manchmal genügt ein Briefumschlag mit einer Adresse“, sagt Husemann. Allerdings liegt die Nachweispflicht, dass es sich auch um den Täter handelt, bei den Ermittlern.

