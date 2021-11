So soll der Adventmarkt Menschen nach Altenessen locken

Essen-Altenessen. Der Adventmarkt in Essen-Altenessen will mit familiärer Atmosphäre, Musik und Liebe zum Detail punkten. Infos zu Öffnungszeiten und Programm.

Der Adventmarkt in Altenessen startet am Freitag, 19. November, und endet erst am 30. Dezember. „Die Leute trinken auch nach Weihnachten noch gerne Glühwein und schmeißen den Tannenbaum ja auch nicht direkt nach Heiligabend raus“, erklärt Peter Arndt-Wülfing, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Altenessen, die die Familie Walter/Hanowski bei der Organisation unterstützt.

Adventmarkt in Altenessen mit selbst gebautem Wasserrad

Täglich von 11 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 22 Uhr sollen rund ein Dutzend Buden die Besucher und Besucherinnen zum Forumsplatz gegenüber vom Allee-Center an der Altenessener Straße locken. Heiligabend schließt der Markt um 13 Uhr. Auf dem Forumsplatz gibt es Glühwein für 3,50 Euro, ein Kinderkarussell, gebrannte Mandeln, Eierpunsch, die beliebte Adventspyramide und ganz neu: ein Wasserrad, das Willi Walter selbst gebaut hat. Der Schausteller in siebter Generation ist Stammkunde im Baumarkt, zimmert er doch das komplette Mobiliar des Adventsmarkts selbst zusammen: „Letztes Jahr hat die Holzbohle noch 20 Euro gekostet, dieses Jahr sind es 42“, erklärt er seufzend.

Das ist nur eines der Probleme, mit denen die Organisatoren zu kämpfen haben. „Es ist kaum möglich, Händler zu finden“, weiß Wülfing. Viele hätten sich in der Coronazeit umorientiert. Und die meisten könnten mit den Preisen aus dem ortsansässigen Euroshop schlicht und einfach nicht mithalten. „Die Leute gucken sich schöne Kerzen und Weihnachtsdeko gerne an, wollen es aber für einen Euro kaufen, das geht nicht.“ Die Organisatoren haben beim Discounter Tedi schon angefragt, ob das Team nicht selbst einen Stand betreiben will, Stromkosten und Stellplatzgebühr hätten aber dagegen gesprochen.

Altenessener nehmen Adventmarkt gerne an und scheuen Trubel aus der City

Doch Trübsal blasen gilt nicht: „Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren etabliert und die Altenessener nehmen ihn gerne an“, weiß Willi Walter. Viele wollen gar nicht den Trubel, der in der Innenstadt auf sie wartet und schätzen die familiäre Atmosphäre. Durch den Biergarten, den die Familie Walter kurz vor der Coronazeit auf dem Forumsplatz eröffnet hat, sei nochmal eine ganz andere Zielgruppe erschlossen worden – auch aus anderen Stadtteilen.

Lesen Sie auch:Stadtteilfest in Altenessen – viele Fotos und Eindrücke

Bürgermeisterin Julia Jacobi wird den Markt am Freitag (19.11.) in Begleitung des Essener Shantychors „Blaue Jungs“ um 17 Uhr eröffnen und dann folgt jeden Freitag und Samstag ein Discoprogramm mit unterschiedlichen Künstlern, unter anderem ist Partysänger Tim Berger dabei. Am 28. November ist in Altenessen verkaufsoffener Sonntag, dann gibt es ein buntes Familienprogramm auf dem Adventmarkt. Jeden Samstag und Sonntag soll zudem ein Kindertrödelmarkt stattfinden. Wer dabei sein will, meldet sich unter 01787121982 bei Jessica Walter. Auch Händler, die ihre Ware noch in Altenessen anbieten möchten, können sich dort melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen