Kriminalität So schnell kommt Essener Polizei dem Dieb auf die Schliche

Essen Einer 22 Jahre alten Frau wird am Bahnhof Altenessen der Rucksack gestohlen. Mit Hilfe ihrer Ortungs-App ergibt sich eine heiße Spur.

Mit Hilfe einer Ortungs-App hat die Polizei in Essen einen Rucksack-Diebstahl aufklären können. Sie stellte das Diebesgut in einer Wohnung sicher, ein Tatverdächtiger wurde noch am selben Tag gestellt.

Wie die Bundespolizei mitteilt, passierte der Diebstahl am Donnerstagnachmittag (30. November) auf dem Bahnhof Altenessen-West. Ein Mann soll dort den Rucksack einer 22 Jahre alten Frau aus Essen entwendet haben. Die junge Frau alarmierte per Telefon die Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof.

Ortungs-App führt Ermittler zur Wohnung des Tatverdächtigen

Sie habe angegeben, dass sie anhand einer Tracking-App das Diebesgut orten könne. Die Spur führte in Essen zu einer Wohnsiedlung mit Mehrfamilienhäusern. Die Bundespolizisten betraten mit der Bestohlenen das Haus, in dem der gestohlene Rucksack vermutet wurde. Mit Hilfe einer Tonabgabe der im Rucksack befindlichen Kopfhörer sei die Wohnung ausfindig gemacht worden.

Die Beamten klingelten mehrfach an der Wohnungstür, doch niemand öffnete. Auch Geräusche aus der Wohnung seien nicht wahrgenommen worden. Daraufhin benachrichtigten die Bundespolizisten einen Richter des Amtsgerichtes Essen, der einer Wohnungsdurchsuchung zustimmte.

Schadenshöhe wird mit 2.300 Euro angegeben

Gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Essen konnte schließlich das Diebesgut in der Wohnung aufgefunden werden. Es handele sich um eine Schadenshöhe von 2.300 Euro.

Vor dem Haus fiel den Bundespolizisten dann ein Mann auf, der die Beamten zuvor beobachtet und sich auffällig verhalten hatte. Bei der Kontrolle des 63-Jährigen habe sich herausgestellt, dass er der Wohnungsinhaber ist. Die Einsatzkräfte der Polizei Essen fertigten Lichtbilder von dem Mann an und nahmen dessen Fingerabdrücke.

Die geschädigte Essenerin erhielt ihren gestohlenen Rucksack samt Inhalt zurück.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen den Essener ein.

