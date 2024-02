Auf dem Grendplatz in Steele wird regelmäßig gegen Rechts demonstriert, hier ein Bild vom Januar 2020.

Auch Kufen spricht So protestiert Essen-Steele am Freitag gegen die AfD

Essen-Steele Hunderte werden am Freitag zu einer Kundgebung in Essen-Steele erwartet. Protestiert wird gegen die AfD und rechte Tendenzen.

Mehrere hundert Menschen werden am Freitag, 16. Februar, in Steele erwartet. Dort wird gegen die AfD demonstriert. Die Kundgebung ist eine von zwei großen Demonstrationen am Wochenende gegen die AfD.

Der „Runde Tisch Steele“ organisiert die Kundgebung am Freitag. Am „Runden Tisch“ sind etwa 25 Institutionen, Vereine und Verbände aus dem Stadtteil organisiert

organisiert die Kundgebung am Freitag. Am „Runden Tisch“ sind etwa 25 Institutionen, Vereine und Verbände aus dem Stadtteil organisiert Die Kundgebung startet um 17 Uhr auf dem Grendplatz

auf dem Grendplatz Auch Oberbürgermeister Thomas Kufen wird als Redner erwartet

Der Grendplatz ist nicht irgendein Ort: Steele hat viel Erfahrung mit Kundgebungen gegen Rechts, denn nicht weit entfernt vom Grendplatz liegt die Bar, die als Versammlungsort und Quasi-Clubheim der Bewegung „Steeler Jungs“ gilt. Die „Steeler Jungs“ haben mit Aufmärschen und so genannten „Spaziergängen“ bundesweite Berühmtheit erlangt als so genannte „Bürgerwehr“ mit rechter Gesinnung.

Wir berichten an dieser Stelle aktuell von der Kundgebung in Essen-Steele.

Folgen Sie auch unseren Kanälen in den Sozialen Medien aufInstagram und Facebook.

Mehr zum Thema Anti-AfD-Demos und AfD-Parteitag in Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen