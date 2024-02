Essen-Steele Zur Kundgebung in Essen hat der „Runde Tisch Steele“ gerufen. Protestiert wird gegen die AfD und rechte Tendenzen. Oberbürgermeister hält Rede.

Rund 500 Menschen haben sich am Freitag, 16. Februar, in Steele auf dem Grendplatz versammelt. Dort wird gegen die AfD demonstriert. Die Kundgebung ist eine von zwei großen Demonstrationen am Wochenende gegen die AfD.

Der „Runde Tisch Steele“ organisiert die Kundgebung am Freitag. Am „Runden Tisch“ sind etwa 25 Institutionen, Vereine und Verbände aus dem Stadtteil organisiert.

organisiert die Kundgebung am Freitag. Am „Runden Tisch“ sind etwa 25 Institutionen, Vereine und Verbände aus dem Stadtteil organisiert. Die Kundgebung startet um 17 Uhr auf dem Grendplatz.

auf dem Grendplatz. Auch Oberbürgermeister Thomas Kufen ruft in seiner Rede zum Protest gegen den Parteitag der AfD im Sommer auf. Hier geht es direkt zun den Fotos von der Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Steele

Der Grendplatz ist nicht irgendein Ort: Steele hat viel Erfahrung mit Kundgebungen gegen Rechts, denn nicht weit entfernt vom Grendplatz liegt die Bar, die als Versammlungsort und Quasi-Clubheim der Bewegung „Steeler Jungs“ gilt. Die „Steeler Jungs“ haben mit Aufmärschen und so genannten „Spaziergängen“ bundesweite Berühmtheit erlangt als so genannte „Bürgerwehr“ mit rechter Gesinnung.

An dieser Stelle beenden wir den Ticker zunächst. Am Sonntag berichten wir ebenfalls live von der Demo gegen Rechts in der Essener City.

Update 17.22 Uhr: Thomas Kufen ruft zum Protest gegen den Parteitag der AfD im Sommer auf: „Wenn die AfD ihren Parteitag hier halten wird und wir es nicht verhindern können, werden wir zur Stelle sein und Haltung zeigen.“ Applaus von den Anwesenden.

Update 17.17 Uhr: Oberbürgermeister Thomas Kufen spricht zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Kundgebung: „Die anderen Stadtteile schauen heute auf Steele. Vielen Dank, ihr zeigt Haltung.“ Er sei dem „Runden Tisch Steele“ sehr dankbar für die heutige Kundgebung: „Geben wir gemeinsam Hass, Populismus und Ausgrenzung keinen Raum.“

Update 17 Uhr: Die Kundgebung beginnt. 500 Teilnehmer waren angemeldet, viel mehr werden es auch nicht. Das Publikum ist in der Mehrzahl über 50 Jahre alt. Zum Auftakt spielt die Trommelgruppe Samba Ruhrgebiet. Heiner Mausehund, Sprecher Runder Tisch Steele: „Wir mögen unseren bunten und weltoffenen Stadtteil Steele!“ Mausehund erntet Applaus und ergänzt: „Niemand solllte aus Frust seine Stimme an eine Partei verschwenden, die einfache Lösungen verspricht in schwierigen Zeiten.“

Die Teilnehmer der Kundgebung gegen Rechts in Essen haben verschiedene Plakate mitgebracht. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Update 16.55 Uhr: Unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Kundgebung gegen Rechts in Steele: Stadtdirektor Peter Renzel und Hiltrud Schmutzler-Jäger, Ratsfrau der Grünen. Außerdem mit dabei: Das Team von Mobilitea, ein mobiles Tee-Café, das unterschiedlichsten Tee-Kulturen nach Essen bringt. Ihre Botschaft: „Kein Tee für Nazis“.

Update 16.42 Uhr: Bisher haben sich rund 150 Menschen eingefunden, die an der Kundgebung teilnehmen wollen, der Regen hat mittlerweile nachgelassen.

Update 16.03 Uhr: Das Wetter ist schlecht, es regnet und ist ungemütlich. Die Rednerliste für die Kundgebung steht fest: Hanna Mausehund (Sprecherkreis Runder Tisch Steele) führt die Begrüßung durch. Dann verlesen Heiner Mausehund und Annette Nowak-Reeves vom Runden Tisch Steele ein Statement. Im Anschluss hält Oberbürgermeister Thomas Kufen ein Rede.

Regenwetter bei der Kundgebung gegen Rechts in Essen-Steele. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Weitere geplante Wortbeiträge:

Zahra El Jomaa (Restaurant „Zahra`s Morgenland“), Ranjo Semmo und Ibrahim Aarab (Kinder aus der „gelben Siedlung“ Steele), Johannes Brackmann (Vorstandsmitglied des Vereins Kulturzentrum Grend e.V.)

Folgen Sie auch unseren Kanälen in den Sozialen Medien aufInstagram und Facebook.

Mehr zum Thema Anti-AfD-Demos und AfD-Parteitag in Essen

Gern gelesen in Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen