Jetzt gibt es also doch einen Weihnachtsmarkt in Haarzopf. Zwei Männer wollten nicht akzeptieren, dass einfach alles Corona zum Opfer fällt. Zugegeben: Es ist nur ein Mini-Mini-Mini-Weihnachtsmarkt, aber er hat alles zu bieten, was man auf einem gewöhnlichen Weihnachtsmarkt findet: selbst gestrickte Handschuhe, Christbaumkugeln – und Plaudereien mit Leuten aus der Nachbarschaft.

„In dieser tristen Zeit ist unser Weihnachtsladen eine willkommene Abwechslung“, sagt Wolfgang Krämer, der zusammen mit Philipp Rosenau den Ersatz-Weihnachtsmarkt organisiert. Beide sind im Bürgerverein Haarzopf aktiv, der sonst den Weihnachtsmarkt in Haarzopf durchführt.

Von Samstag, 28. November, bis zum 20. Dezember hat der Weihnachtsmarkt an der Neuen Haarzopfer Mitte geöffnet, montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Er befindet sich in der Eisdiele Nuovo Centro, die im Winter der Betreiber Marcus Bonna nicht nutzt.

In Essen-Haarzopf öffnet ein Ersatz-Weihnachtsmarkt

Die beiden Ehrenamtlichen verkaufen in der etwa 60 Quadratmeter großen Eisdiele Waren von etwa 15 verschiedenen Händlern, die wegen Corona dieses Jahr ihre Produkte nicht auf dem Haarzopfer Weihnachtsmarkt anbieten können.

„Die Weihnachtsartikel liegen alle eher im niedrigen Preissegment“, sagt Philipp Rosenau. Christbaumschmuck zwischen 3 bis 6 Euro, Handschuhe für 20 Euro, Modeschmuck für 15 bis 20 Euro. Den Gewinn bekommen eins zu eins die Händler. Rosenau und Krämer zahlen pro Woche 10 Euro an Bonna, den Eisdielenbesitzer. Damit will er den Weihnachtsbaum auf der Kreuzung Erbach finanzieren, der kurz vor dem 1. Advent aufgestellt wird.

Weihnachtsladen soll auch Werbung machen für Händler

„Der abgesagte Haarzopfer Weihnachtsmarkt ist normalerweise eine wichtige Plattform für kleine Händler, um auf ihre Geschäfte aufmerksam zu machen“, sagt Philipp Rosenau. „Mit unserem Laden wollen wir diese Händler unterstützen. Vielleicht regt ja ein Besuch in unserem Laden Bürgerinnen dazu an, sich mit einem Händler genauer zu beschäftigen und von ihm in Zukunft etwas zu kaufen.“

Im Weihnachtslädchen gelten natürlich die herkömmlichen Corona-Regeln . Alle müssen Maske tragen, Abstand halten, am Eingang steht ein Desinfektionsspender. Es dürfen nur ungefähr vier Personen gleichzeitig in den Laden.

Philipp Rosenau sieht drei Herausforderung, die nächstes Jahr auf Haarzopf zukommen

Doch mit dem sich zu Ende neigenden Jahr richtet Philipp Rosenau, der im Ortsverband der SPD aktiv ist, seinen Blick auf die Herausforderungen, die auf Haarzopf und Fulerum im nächsten Jahr zukommen.

Drei Themen sind aus seiner Sicht besonders wichtig: der Neubau Auf’m Bögel , der Mülheimer Flughafen und der Erhalt von Grünflächen . „Am besten wäre, wenn Auf’m Bögel ein Haus entsteht, wo es neben Wohnungen auch Räume für Initiativen und Kultur gibt, wo sich Jung und Alt wohlfühlen“, sagt Rosenau. Der Mietpreis für Wohnungen solle zwischen sieben und elf Euro höchstens liegen. „Ich höre immer wieder, dass ältere Menschen in kleinere Wohnungen ziehen wollen, aber nichts Günstiges in Haarzopf finden.“

Der Flughafen Essen/Mülheim ist ein großes Aufregerthema

Für sie sei es auch wichtig, dass das Mehrgenerationenhaus, wie Rosenau es nennt, barrierefrei ist. Junge Menschen müssten dort Begegnungsräume haben: Kicker, Tischtennisplatte, ein Café. „Jugendliche treffen sich oft im Bürgerpark, trinken da gerne mal ein Bier. Aber wenn es regnet, können sie sich nirgendwo unterstellen. Dafür brauchen wir auch eine Lösung.“

Ein großes Aufregerthema sei immer wieder der Flughafen. „Ich halte nichts von den Plänen, dort neue Wohnungen zu bauen“, sagt Rosenau. Gleichzeitig schreibe der Flughafen Verluste und viele ärgern sich über den Lärm. „Ich denke, wir sollten den Flughafen weiter betreiben, aber in anderer Form.“

Kleines Wäldchen in Haarzopf droht, neuem Wohnkomplex zu weichen

Dazu zähle: weniger turbinenbetriebene Flugzeuge, die nach Sylt düsen und mehr Segelflugzeuge sowie eine neue Ausrichtung der Start- und Landebahn. „Das Luftschiff gehört zur Identität unserer Gegend, viele wünschen sich, dass das hier bleibt.“

Zudem sei ein kleines Wäldchen an der Raadter Straße, Ecke Eststraße akut gefährdet, einem Neubau weichen zu müssen, sagt Rosenau. „Die Grünfläche wurde gerade in die Prüfung für eine Bebauung gegeben.“ Er sehe da einen neuen Wohnkomplex aus über 100 Wohnungen kritisch. „Das passt da nicht hin. Die Jubelschreie aus dem Stadtteil sind entsprechend eher gering.“