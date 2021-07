So funktioniert die digitale Schnitzeljagd durch Altenessen

Essen-Altenessen. Essener, die sich in ihrem Stadtteil engagieren wollen, bekommen Orientierung. Wir erklären, wie die Schnitzeljagd durch Altenessen funktioniert.

Mit dem Projekt „Essen verbindet“ möchte die Ehrenamt-Agentur Essen Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die sich in ihrem direkten Wohnumwelt engagieren wollen, und lädt zur spielerischen Rallye durch Altenessen.

Schnitzeljagd mit der App „Actionbound“

Ob Sportvereine, Projekte der Gemeinde oder Jugendhilfe, gemeinsames Gärtnern, Kunst, Kultur oder dem Essener Verbund der Immigrantenvereine – die Engagement-Möglichkeiten in Altenessen sind so vielfältig wie die Menschen, die in dem Stadtteil leben. Diese Organisationen möchte die Ehrenamt-Agentur sichtbarer machen und vernetzen – untereinander und mit allen interessierten Altenessenern.

Dazu wurde mithilfe der App „Actionbound“ eine Schnitzeljagd entwickelt, mit der Teilnehmende spielerisch den Stadtteil sowie die Angebote kennenlernen. „Wer sind wir? Was machen wir im Stadtteil? Wie kannst Du bei uns mitwirken?“ Diese und andere Fragen beantworten die Altenessener Organisationen im Actionbound. Daneben warten Quizfragen sowie ein Preis auf die ersten 30 Teilnehmer.

Die Rallye dauert zwei Stunden

Die Rallye kann jederzeit alleine oder gemeinsam durchgeführt werden. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein GPS-fähiges Smartphone, die App „Actionbound“ sowie der dazugehörige QR-Code, den es bei den teilnehmenden Organisationen zu finden gibt. Die Rallye dauert rund zwei Stunden.

Eine virtuelle Auftaktveranstaltung findet am Damit die am Ehrenamt interessierten Bürgerinnen und Bürger aber nicht nur alleine auf Entdeckungstour gehen, sondern die Möglichkeit bekommen, den Organisationen Fragen zu stellen und sie besser kennenzulernen, findet am Donnerstag, 8. Juli, um 17 Uhr per Zoom statt (Meeting-ID: 956 9058 2585, Kenncode: 461863). Die teilnehmenden Organisationen werden da sein, sich vorstellen und den Austausch miteinander ermöglichen. Auch Fragen rund um die Rallye sowie die App Actionbound können geklärt werden.

Zeche Carl, KD 11/13 und Paul-Humburg-Haus

Der QR-Code für den Actionbound wird ab dann an verschiedenen Orten im Stadtteil zu finden sein – so beispielsweise im Stadtteilbüro, auf dem Gelände der Zeche Carl, am KD 11/13 und am Paul-Humburg-Gemeindehaus. Weitere Infos per E-Mail an info@ehrenamt-essen.de (Betreff: „Essen verbindet“).

