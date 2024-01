Newsblog Snowdance-Festival in Essen: Alle Infos zum großen Filmfest

Essen Festival für unabhängige Filmemacher läuft in Essen vom 25. Januar bis 2. Februar. Programm, Preise, Startzeiten: Was das Publikum wissen muss.

In Essen läuft vom 25. Januar bis zum 2. Februar das Snowdance Independent Film Festival. Das Treffen für unabhängige Filmemacher aus aller Welt findet zum zweiten Mal in Essen statt. Mit diesem Newsblog informieren wir Sie täglich über das aktuelle Film-Programm und besondere Festival-Veranstaltungen.

Das Snowdance Independent Film Festival hat rund 50 unterschiedliche Lang- und Kurzfilme im Angebot. Hier geht‘s zum kompletten Programm: www.snowdance.net

Neben dem täglich wechselnden Kinoprogramm bietet das Festival verschiedene Events und Workshops für Filmemacher an.

Die Filme werden in den Kinos Astra/Luna (Teichstraße 2) und im Sabu/Lichtburg (Kettwiger Straße 36 ) gespielt.

Gezeigt werden die Spielfilme und Dokumentationen in der Regel um 17 Uhr, 19.30 Uhr und als Spätvorstellung um 22 Uhr. Die thematisch wechselnden Kurzfilm-Programme werden vom 26. bis 30. Januar jeweils ab 19.30 Uhr im Astra-Kino gezeigt.

Die thematisch wechselnden Kurzfilm-Programme werden vom 26. bis 30. Januar jeweils ab 19.30 Uhr im Astra-Kino gezeigt. Der Eintritt beträgt 9/erm. 7 Euro. Das Festivalticket für das komplette Programm kostet 75/erm. 68 Euro.

Tickets gibt es in den Festivalkinos und unter www.filmspiegel-essen.de

Snowdance Independent Film Festival: Donnerstag (25.1.)

Das Snowdance Independent Film Festival startet am Donnerstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, mit einer großen Eröffnungsgala in der Lichtburg. Auf dem Roten Teppich dürften sich nicht nur Filmemacher und Fans aus aller Welt tummeln, die für das Kinotreffen teils weite Anreisen in Kauf genommen haben. Auch Prominenz aus Film und Fernsehen hat sich angesagt. NIna Proll, Bernhard Betterman, Max Giermann und Valerie Niehaus stehen unter anderem auf der Gästeliste.

Auf dem Programm steht in diesem Jahr eine Mischung aus preisgekrönten Kurzfilmen und Langfilm-Previews, die Lust auf das Festival-Programm der kommenden Tage machen sollen. Für den nötigen Rock‘n‘Roll sorgt die Band „Washing the big Lady“, die dem Publikum schon im Vorjahr ordentlich eingeheizt hat.

Snowdance Independent Film Festival: Freitag (26.1.)

Eine lange Techno-Nacht erwartet die Besucher dann am Freitag, 26. Januar, 22 Uhr, bei der Eröffnungsfeier im Teatro-Club, Dellbrügge 5. In Zusammenarbeit mit den Betreibern der Instagram-Seite „Essen.diese“ lockt das Snowdance Independent Film Festival eine echte Techno-Legende nach Essen: Marusha wird die Partynacht adeln. Den zweiten Akt des Abends wird dann DJ La Frise vom Techno-Kollektiv Statik gestalten. Tickets (15 Euro) unter wir-lieben-tickets.de

Mit einer Club-Legende startet auch das Festivalprogramm am Freitag, 26. Januar. „König der Nacht“, das ist Marcel Oelbracht, Geschäftsführer der Düsseldorfer Club-Institution „Nachtresidenz“. Martin Miros, selbst DJ, Designer und Filmemacher, porträtiert dessen Leben Zwischen „Schall und Rau(s)ch“. Die Doku läuft um 17 Uhr im Astra-Kino. Ein Trip in die Dunkelheit ist auch „The Shade“ (USA 2023) von Tyler Chipman. Der Verlust des Vaters lässt zwei Brüder in Trauer und Schattenwelten versinken (17 Uhr, Sabu)

Durch die Wüste Kaliforniens und die schneebedeckten Rocky Mountains geht es mit „Denim Hunter“ (Schweden 2023). Emilio Di Stefanos Doku begleitet den Schweden Viktor Fredbäck auf der Suche nach besonders seltenen Jeans in der Welt (19.30 Uhr/Astra). Der Festivaltag klingt mit „Lost Cos“ (USA 2022) aus. Robin de Levita stößt mit seinem Film in die Welt der Cosplayer und Burlesque vor. Die Bilder aus einem mysteriösen Untergrundclub dürften nicht nur Fantasyfans interessieren (22 Uhr, Astra).

Im Kurzfilm-Programm stehen am Freitag, die „Black Shortz“ auf dem Programm (Astra, 19.30 Uhr).

