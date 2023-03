Große Stimmung: Beim Smag Sundance Festival legen Newcomer, Star-DJs und lokale Künstler am Essener Baldeneysee auf.

Seaside Beach Smag Sundance in Essen: Diese Top-Acts sorgen für Stimmung

Essen. Das Smag Sundance Festival feiert in diesem Sommer wieder auf zwei Bühnen. Diese Künstler werden am Essener Seaside Beach erwartet.

Das Smag Sundance Festival wird am Samstag, 8. Juli, wieder zur großen Strandparty. Zigtausende Gäste werden im Essener Süden erwartet, die unter freiem Himmel zu elektronischen Beats tanzen möchten. Gefeiert wird am Seaside Beach nach dem Auslaufen der Coronapandemie dabei erstmals wieder auf zwei Bühnen. Während auf der zweiten Stage Tech House und Techno-Sounds zu hören sein werden, haben sich für die Main Stage Top-Headliner angesagt, die das Publikum mit House, Indie und Pop begeistern wollen.

Zu den Top-Acts gehören in diesem Jahr 1Live Krone und Echo-Gewinner „Alle Farben“, der sich in diesem Sommer auch auf der Main Stage von Parookaville angekündigt hat, sowie der Kölner Star-DJ „David Puentez“. Der gebürtige Berliner DJ und Produzent „Alle Farben“ (aktueller Nummer-1-Hit „Let It Rain Down“ feat. Polly Anna) wird nach Angaben der Veranstalter auch noch weitere Musiker und Sänger zur Verstärkung mit nach Essen bringen.

„Alle Farben" kommt zum Smag Sundance Festival nach Essen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ein Anziehungspunkt für alle tanzwütigen Seaside-Beach-Besucher ist gewiss auch David Puentez. Nachdem der Kölner Star-DJ 2020 mit seiner Single „Superstar“ zum ersten Mal die Top 20 der deutschen Airplay-Charts knacken konnte, hat er eine ganze Serie von Hits gelandet.

Neben den Top-Headlinern sorgen auf der Main Stage außerdem die Top-DJs Plastik Funk, Brandon, Oliver Magenta und Toby Romeo für sommerliche Beats vor idyllischer Naturkulisse. Platz zum Austoben gibt es genug. Die riesige Festivalbühne mit einer Breite von 30 Metern und einer Höhe von 10 Metern ist ein echter Hingucker. Rund 100 Quadratmeter große LED-Flächen und Effektlicht plus modernste Tontechnik sorgen für das spektakuläre Gesamterlebnis.

Mitmach-Aktionen, Food-Stände und Chill-out-Zonen warten aufs Publikum

Abseits der Bühnen erwarten das Publikum zwischen 12 und 22 Uhr wieder verschiedene Mitmach-Aktionen, Food-Stände und Chill-out-Zonen.

Tickets für das Smag Sundance Open Air Festival sind online unter www.smagsundance.de noch für 45 Euro und bald auch bei ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ein Ticket an der Tageskasse wird 70 Euro kosten.

