Smag Sundace: Auf dem Festival am Baldeneysee in Essen ist ein Besucher aus Gladbeck am Samstag (9.7.) ausgerastet.

Essen. Ein Gladbecker ist auf dem Smag Sundance am Baldeneysee in Essen ausgerastet. Der Betrunkene griff Polizeibeamte massiv an und beleidigte sie.

Ein 27-Jähriger hat auf dem „Smag Sundance“-Festival in Essen am Samstag (9.7.) Polizisten angegriffen und eine Beamte dabei „erheblich verletzt“. Das meldet die Behörde am Montag (11.7.). Was war geschehen?

Hier können Sie kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen abonnieren]

Der stark alkoholisierte Mann soll gegen 19 Uhr einer Polizistin zunächst ans Gesäß gefasst haben. Als sich die Frau zu dem Gladbecker umdrehte, soll er sie mit den Worten „Was willst du, ich fick dich!“ beleidigt haben.

Polizei Essen: Beamte werden angespuckt

Daraufhin wollten ihn die Beamten zur Personalienfeststellung vom Festival-Gelände bringen. Zunächst habe er den Anweisungen Folge geleistet, dann sei er jedoch wieder aggressiv geworden und hätte die Beamten angegriffen. Mit beiden Fäusten soll er in ihre Richtung geschlagen haben. Durch die Hilfe weiterer Polizisten sei es gelungen, den „höchst aggressiven Mann“ zu Boden zu bringen und zu fesseln.

Doch auch das soll den Gladbecker nicht davon abgehalten haben, zwei Beamte durch Tritte und Kniestöße zu verletzen. „Als besonders herabwürdigend empfanden es die Einsatzkräfte, dass der Mann ihnen während der massiven Gegenwehr auch noch ins Gesicht spuckte“, heißt es in einer Mitteilung.

Gegen Gladbecker (27) wird nun ermittelt

Auch im Polizeiwagen ließ sich der Mann offenbar nicht beruhigen. So soll er während des Transports weiter gespuckt und versucht haben, die Beamten durch gezielte Kopfstöße zu verletzen. Daraufhin sei dessen Kopf sowie die Beine fixiert worden. Doch auch das soll den 27-Jährigen nicht daran gehindert haben, die Beamten weiter sexuell zu beleidigen.

Durch die Angriffe des Mannes wurden zwei Beamte verletzt – eine Polizistin so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste und nun länger ausfallen wird. Der 27-Jährige muss sich nach dem Vorfall wegen mehrerer Straftaten verantworten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und sexuelle Nötigung.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen