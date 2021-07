Smag-Festival holt DJ-Stars an den Essener Baldeneysee

Essen. Smag Sundance startet Electronic Beach-Festival im Pandemie-Format: Felix Kröcher, Juliet Sikora und Tapesh legen am Essener Seaside Beach auf.

Beim Smag Sundance Festival haben in den vergangenen Jahren schon mehr als 10.000 Gäste am Seaside Beach gefeiert. Über viele Jahre ist das beliebte Open-Air-Festival von der kleinen Strandparty zum echten Event für Elektro-Fans gewachsen, dessen Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Corona-bedingt müssen die Veranstalter in diesem Sommer deutlich kleiner planen, doch ganz ausfallen soll das Smag-Festival 2021 nicht.

Einer der drei DJs in Concert: Felix Kröcher. Foto: LORENZ SCHUERK

Obwohl die Pandemie Festivals und Clubs seit Monaten lahm legt, wollen die Veranstalter zumindest ein Angebot unter freiem Himmel machen. Dafür hat sich das Live-Team eine exklusive Alternative unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen überlegt: Das Format „Smag Electronic Beach – DJs in Concert“ soll am Samstag, 7. August, starten. Mit Felix Kröcher, Juliet Sikora und Tapesh in Concert kommen dann drei der angesagtesten Electronic Music-Stars an den Baldeneysee in Essen.

Viele Gäste sind noch verunsichert

Nach aktuellem Stand können 1000 Besucher am Seaside-Beach dabei sein. In Vor-Corona-Zeiten wären die Tickets vermutlich in wenigen Stunden vergriffen gewesen, jedes Smag-Sundance war in den vergangenen Jahren regelmäßig ausverkauft. Angesichts der sich ständig ändernden Corona-Regelungen würden viele Gäste allerdings gar nicht damit rechnen, dass ein Event wie das Smag-Festival überhaupt stattfindet, weiß man bei den Veranstaltern von Lugana Entertainment. Und trommelt deshalb für ein Line-up, dass sich hören lassen können.

Mit Felix Kröcher ist schließlich ein Top-Producer und Star-DJ am Start, der ein exklusives Electronic DJ-Set unter freiem Himmel spielen wird. Der erste Support-Act des Abends ist Juliet Sikora. Die Label-Chefin von Kittball-Records und Produzentin ist bekannt für ihre zahlreichen Tech House Hits. Neben nationalen Festivals, wie Mayday und Nature One spielt sie seit vielen Jahren auch internationale Shows.

Nicht minder erfolgreich: Tapesh, der zweite Support-Act. Der international gefeierte Publikumsliebling begeistert seit über 20 Jahren mit seiner Definition of Housemusic die Crowds.

Mehr Infos und Tickets: https://www.smag-electronic-beach.smag-live.de/

