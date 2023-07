Skorpione und Vogelspinnen: Das erlebt die Essener Feuerwehr

Eine Vogelspinne krabbelt über die Hand eines Spinnenforschers. In Essen musste die Feuerwehr wegen einer vermeintlichen Vogelspinne ausrücken.

Essen. Brände löschen und Menschenleben retten: Das sind nicht die einzigen Aufgaben der Essener Feuerwehr. Es gibt auch „tierische“ Einsätze.

Hilfe, ein Skorpion! Hilfe, eine Vogelspinne! „Tierische“ Einsätze gehören zum Alltag der Essener Feuerwehr. „Die Bandbreite an Einsätzen erstreckt sich über die dramatische Großtierrettung bis hin zum Einsammeln einer verlaufenen Kornnatter“, sagt Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Auf den sozialen Kanälen der Essener Feuerwehr (Facebook, Instagram) berichtet er am Donnerstag (20. Juli) über zwei Einsätze, über die Einsatzkräfte ziemlich schmunzeln mussten.

Brehms Tierleben: Skorpion und Hirschkäfer – Vogelspinne und Fledermaus

Feuerwehrsprecher Christoph Riße berichtet über zwei aktuelle „tierische“ Einsätze, die zum Schmunzeln waren. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Einsatz eins: der Skorpion. Der Feuerwehrsprecher schreibt: „Vor einigen Tagen wurden wir in der Nacht zu einem Skorpion in einer Wohnung alarmiert. Unmöglich ist nichts, doch als die Kollegen eintrafen, fanden sie keinen Skorpion, sondern einen Hirschkäfer. Der bis zu neun Zentimeter große Käfer ist heutzutage selten geworden, aber dennoch kennen ihn fast alle. Er wurde von den Einsatzkräften eingesammelt und in den Wald transportiert. Ob er die Fahrt im Löschfahrzeug genießen konnte, ist uns nicht bekannt.“

Das ist ein Hirschkäfer – eindeutig. Foto: Feuerwehr Essen

Einsatz zwei: die Vogelspinne. Hierzu schreibt Christoph Riße: „Gestern Abend (Mittwoch, 19. Juli) bemerkte ein Bürger nach der Rückkehr aus seinem Urlaub eine Vogelspinne in seiner Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Nach eigenen Recherchen war er sich sicher, dass es sich um ein solches Tier handelte. Die erstaunten Einsatzkräfte konnten auch hier helfen. Sie brachten die Fledermaus, die sich in der Abwesenheit der Mieter vermutlich verflogen hatte, unverletzt ins Freie. Das Säugetier gab nicht zu Protokoll, ob es durch den Vergleich missgelaunt war und flog in die Nacht.“ (ni)

