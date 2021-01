Eine Bushaltestelle in Altenessen wurde kompett zerstört.

Ermittlungen Silvester-Randale in Essen: Polizei durchsucht Wohnungen

Essen. Nach den Krawallen zum Jahreswechsel haben Ermittler fünf Verdächtige (17 bis 20) in Altenessen festgenommen. Sechs Wohnungen wurden durchsucht.

Nach den Silvesterkrawallen in Essen-Altenessen hat die Polizei inzwischen sechs Verdächtige im Visier - am Montag- und Dienstagmorgen lernte man sich nun auch persönlich kennen: Ermittler durchsuchten in der Frühe insgesamt sechs Wohnungen im Stadtteil und nahmen fünf der identifizierten jungen Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren vorläufig fest.

Wie Polizeisprecherin Judith Herold berichtete, werden die mutmaßlichen Randalierer im Laufe des Tages vernommen. Im Vorfeld hatte die Kripo über die Staatsanwaltschaft richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Zugriffe erwirken können. Das bei der Razzia Drogen, Handys und Datenträger sichergestellt worden sein sollen, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Komplette Bushaltestelle zerstört

An Silvester hatten rund 30 junge Menschen in Altenessen unter anderem Mülleimer angezündet, Werbetafeln und und eine komplette Bushaltestelle zerstört. Die Randale wurde gefilmt und als Videosequenz in sozialen Netzwerken verbreitet. Unter anderem die Auswertung dieser Bilder brachte die Ermittlungskommission auf die Spur der mutmaßlichen Täter.

Am Donnerstag beschäftigt sich der Innenausschuss des Landtages mit den Ausschreitungen in Altenessen. Am Freitag hat die Stadt Essen eine außerplanmäßige Sitzung des Ordnungsausschusses zum Thema anberaumt.

