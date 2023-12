Sigi Domkes neues Buch hat im Essener Freudenhaus Premiere

Essen „Der“ Komödienschreiber des Ruhrgebiets widmet sich der Lyrik: „Tierischer Unsinn“ wird von Zeichnungen und Musik begleitet vorgestellt

Was haben ein rachsüchtiges Pudel-Rudel und eine raffgierige Maus gemeinsam? Beides macht Spaß und ist Teil von „Tierischer Unsinn“, den Sigi Domke angerichtet hat. Mehr davon findet sich in dem neuen Lyrikband, den der bekannte Komödienschreiber und die Illustratorin Rebecca Meyer bei ihrer Buchpremiere am Donnerstag, 7. Dezember, 20 Uhr, dem Publikum im Steeler Theater Freudenhaus vorstellen.

Sigi Domke, bekannt durch Ruhrgebietskomödien wie „Freunde der italienischen Oper“, wurde unlängst für das vergnügliche Ehestück „Glück aus“ im Mondpalast gefeiert. Aber auch Lyrik ist ihm nicht fremd. Schon in „Erster Kuss und dritte Zähne“ bewies er Reim-Qualitäten. Jetzt kehrt er mit seinem jüngsten Werk an den Ort seiner ersten Stückerfolge zurück. Und er bringt Verstärkung mit.

Dichter Thomas Gsella gehört zu den Gästen auf der Bühne

An diesem Abend begleiten ihn als Gäste: die Essener Sängerin und Schauspielerin Veronika Maruhn an den Stimmbändern, Thomas Gsella, Verfasser komischer und engagierter Lyrik, der auch lesen wird, sowie Domkes Mitstreiterin Rebecca Meyer und der Karikaturist Michael Hüter, die live zeichnen werden.

Karten: telefonisch unter 0201-85 132 30 oder auf https://grend.de

