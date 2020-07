Sie fühlen sich herabgewürdigt: Laien prägen Gemeinden

Essen. Das neue Papier aus Rom sorgt für Aufruhr in den katholischen Gemeinden. Gläubige sehen sich herabgewürdigt.

Wie fühlen sich wohl katholische Gläubige, die der Kirche stets die Treue gehalten haben und obendrein für Gruppen und Vereine im Einsatz sind? Sie haben zu ihrer Kirche gestanden, als Gemeinden zusammengelegt wurden. Sie blieben auch an Bord, als ein Missbrauchsskandal nach dem nächsten öffentlich wurde.

Solche Gemeindemitglieder sind es aber auch, die sich in der Corona-Krise um Senioren kümmern, die Pfarrfeste organisieren, Freizeitangebote schaffen, in Gottesdiensten mitwirken. Dank ihres Einsatzes gibt es überhaupt so etwas wie Gemeindeleben.

Wurde das Papier extra jetzt platziert?

Sie sind allesamt Laien und bekommen es nun mit Aussagen zu tun, die den Status offensichtlich herabwürdigen. Das kann nur zur Frust und Ärger führen, so wie es auch Bischof Overbeck deutlich gemacht hat. Es wirft aber auch die Frage auf, was den Vatikan zu einem solchen Schreiben veranlasste. Und das auch noch in Zeiten einer Pandemie, in denen aufbauende Worte angebracht wären.

Stattdessen landet in den Bistümern ein verstörendes Papier zur besten Ferienzeit. Momentan tagen keine Gremien, Ehrenamtliche sind im Urlaub. Protest kann nur unter erschwerten Bedingungen aufkeimen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.