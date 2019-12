Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicher im Straßenverkehr mit den Trainings der Verkehrswacht

Für die Verkehrssicherheitstrainings der Verkehrswacht im Jahr 2020 gibt es noch einige freie Termine: Pkw-Sicherheitstrainings finden am 18. Mai, 7. September und 9. November statt. Am 9. April, 2. Juli und 3. September gibt es Extra-Trainingseinheiten für Senioren.

Das Anmeldeformular für die Trainings kann online unter www.verkehrswacht-essen.de heruntergeladen werden. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro.

Darüber hinaus ist der Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht täglich - außer am letzten Montag im Monat - von 10 bis 19 Uhr geöffnet (letzte Einfahrt um 18 Uhr). In den Ferien ist der Übungsplatz jeden Tag geöffnet, an den Tagen der Sicherheitstrainings gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.