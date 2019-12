Essen. Große Sprünge, große Emotionen: Holiday on Ice zeigt zum 75. Geburtstag in Essen eine Show mit großem Sport und spektakulären Effekten.

Showtime: Eisrevue feiert Jubiläum mit Essener Nachwuchsstar

Neustarts auf den Eis gibt es immer wieder. Heute wagen Bachelorette-Kandidaten und altgediente GZSZ-Stars freitagabends bei RTL den Sprung ins neue, rutschige Metier. Vor 75 Jahren waren es wohl nicht minder schräge und mutige Paradiesvögel, die sich von Holiday on Ice anwerben ließen. Ein Eisrevue-Casting anno 1943 sollte man sich dabei in etwa so vorstellen wie das „Supertalent“ – nur auf Schlittschuhen. Entsprechend vergnüglich geht es los, wenn „Holiday on Ice“ seine Jubiläums-Revue zum 75. Geburtstag unter dem Titel „Showtime“ noch bis zum Sonntag in der Grugahalle vorstellt.

Paarlauf auf Weltklasseniveau – auch das bietet die Eisrevue. Foto: Foto: Christof Köpsel

Von der zündenden Idee übers erste Casting zur erfolgreichsten Eisrevue der Welt: Wenn das Unternehmen erst mal richtig Fahrt aufnimmt, schnauft sogar eine dicke Dampflok auf die Bühne. Dann wird die Eisfläche mal zur spanischen Stierkampfarena, mal zum Roten Platz, und auf einer riesigen Weltkugel marschiert Eislaufstar Colin Grafton Richtung Erfolg.

Riesige LED-Wand sorgt für spektakuläre Hintergrundbilder

Für die spektakulären Hintergrundbilder sorgt die riesige LED-Wand. Und auf der Eisfläche ist Platz für Kufenkunst pur. Große Sprünge, große Emotionen und eine große, rahmende Liebesgeschichte, die Colin Grafton als ehrgeiziger Produzent und Christina Bokma als verknalltes Hollywood-Starlet im betörenden Eistanz beschwören.

Neben Einzel- und Paarlauf auf Weltklasseniveau gibt es auch immer wieder die spektakulären Ensemble-Nummern. Die amerikanische Trommel-Parade in Pink ist ein Spektakel für sich. Und wenn sich nach der Pause der Vorhang öffnet, hat Bühnenbildnerin Misty Buckley eine fantastische Welt für geheimnisvolle Krähenwesen und magische Zirkusdirektoren erschaffen. Der atemberaubende Mix aus bunten Kostümen, Fabelwesen und lustvoller Verwandlung kommt inklusive Live-Musik wie ein zauberhafter Mardi Gras-Faschingsspuk aus New Orleans daher.

Die zwölfjährige Essenerin Kama Krejpcio-Schelewski liefert eine Traumkür ab

Die Essenerin Kama Krejpcio-Schelewski vom Essener Jugend Eiskunstlaufverein legte eine Traumkür hin. Foto: Foto: Christof Köpsel

In diesem kultigen „Pleasuredome“, wie ihn die Band „Frankie goes to Hollywood“ einst besang, geht es aber auch akrobatisch hoch her. Jochen und Avital Pöschko zeigen vollendete Körperbeherrschung am doppelt schwingenden Trapez, während sich Eisläufer wie Marionetten an langen Fäden übers Eis bewegen oder beim Pas-de-deux am Gummiseil Eistanz zum schwerelosen Ereignis machen.

Aufwendig, atmosphärisch dicht und mit Mut zu neuen Bildern schaut Holiday on Ice zurück und blickt nach vorn. Und dass Neustarts hier immer wieder gelingen können, beweist nicht zuletzt die 12-jährige Essenerin Kama Krejpcio-Schelewski, die als Nachwuchsstar der Holiday on Ice-Academy eine Traumkür abliefert.