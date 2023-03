Shoppen und spenden: Essener Geschäft hat neuen Partner

Essen-Haarzopf. Der Haarzopfer Concept-Store Herzlichklein kooperiert jetzt mit Rasche-Kraenze aus Essen-Frohnhausen. Es gibt weitere Neuerungen.

Im Herzlichklein-Concept-Store im Geschäftszentrum Neue Mitte Haarzopf, Fulerumer Straße 223, zieht am Montag, 20. März, das eigentlich in Essen-Frohnhausen an der Kölner Straße 42 beheimatete Lädchen Rasche-Kraenze mit einem Teil seines Sortiments ein. „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit und finde es besonders schön, dass von jedem Einkauf bei Herzlichklein ein Euro an ein soziales Projekt fließt“, erklärt Rasche-Kraenze-Inhaberin Pia Rasch.

Zu den Produkten von Rasche-Kraenze, die künftig das Herzlichklein-Sortiment erweitern, zählen beispielsweise Trockenblumenkränze, Osterdekorationen, Bouquets oder Tischdekorationen, handgemacht und in Essen gefertigt. Neben einem eigenen Bereich im Herzlichklein-Store macht auch die neue Schaufensterbeschriftung die Kooperation sichtbar.

Partnerschaft wird am 25. März beim Frühlingsfest in Essen-Haarzopf vorgestellt

Mit dem Einzug von Rasche-Kraenze fällt zugleich der Startschuss für neue Workshops und Veranstaltungen in den Räumen in Haarzopf. Die Palette reicht von der individuellen Typ- und Make-up-Beratung über Private-Shopping-Abende bis zu handwerklichen Kursen wie das Flechten von Blumenkränzen. „Mit unseren Angeboten möchten wir den Menschen die Gelegenheit bieten, ganz besondere Momente zu erleben und eine gute Zeit zu genießen“, sagt Lisa Prokasky von Herzlichklein.

Offiziell vorgestellt werden die neue Kooperation und das Eventangebot am Samstag, 25. März, beim Frühlingsfest. Von 16 bis 21 Uhr gibt es ein buntes Programm in den Geschäftsräumen. Dabei stellen sich auch weitere Partner der Geschäftsfrauen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort vor. Informationen unter 0201 74 92 65 11 oder www.herzlichklein.com .

