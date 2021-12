Shoppen und spenden: Essener Geschäft fördert Hilfsprojekte

Birke Benzke (l.) und Lisa Prokasky verkaufen in ihrem Concept Store „Herzlichklein“ in Essen-Haarzopf Mode, Dekoartikel und Lebensmittel. Sie spenden pro Einkauf für soziale Projekte.

Essen-Haarzopf. Im Laden „Herzlichklein“ in Essen gibt es Mode, Deko und Lebensmittel. Wer dort kauft, hilft sozialen Projekten. Wie das Konzept funktioniert.

„Herzlichklein“ ist der erste Laden seiner Art in Essen-Haarzopf .

. Spendenplattform und Geschäft sind miteinander vernetzt .

. Die Kunden entscheiden, welches Projekt sie unterstützen wollen.

Wo im Sommer in der Neuen Mitte Haarzopf in Essen Eis verkauft wird, hat jetzt ein Concept Store unter dem Namen „Herzlichklein“ eröffnet. Zwei Haarzopferinnen wollen mit dem Geschäft ihre Vorstellungen von nachhaltigem Konsum und Teilen in Einklang bringen. Welches Konzept dahinter steckt.

Mit jedem Einkauf im „Herzlichklein“-Laden ein Hilfsprojekt unterstützen oder gleich mit einem Klick online spenden – das ist die Idee von Birke Benzke und Lisa Prokasky. Die beiden Frauen haben früher bei einem Elektrokonzern gearbeitet, heute sind sie die Geschäftsführerinnen von „Herzlichklein“. „Irgendwann haben wir uns überlegt, dass man viele Probleme lösen könnte, wenn jeder Mensch nur einen Euro abgibt“, sagt Birke Benzke. Gemeinsam mit Freunden und ehemaligen Kollegen setzen die beiden ihre Vision seit 2019 um.

Zunächst riefen sie die Spendenplattform „I do“ ins Leben. Dort werden ganz unterschiedliche Hilfsprojekte vorgestellt, für die man unkompliziert direkt über die Webseite oder eine App spenden kann – und zwar ab dem Betrag von einem Euro. Für soziale Organisationen, Initiativen und Vereine ist die Nutzung der Spendenplattform kostenlos.

Nicht nur die Unterstützung sozialer Projekte, auch der Aspekt der Nachhaltigkeit liegt den Frauen am Herzen. Die beiden Gründerinnen entwickelten deshalb nach dem erfolgreichen Start ihre Idee weiter: Im Laufe der Zeit hätten sie zahlreiche Unternehmen kennengelernt, die nachhaltig und fair produzieren und verkaufen. Deren Produkte bieten die beiden Frauen in einem Online-Shop und seit Oktober auch in ihrem Concept Store „Herzlichklein“ in Haarzopf an.

„Für jeden Einkauf spenden wir einen Euro an ein soziales Projekt, das sich die Kundinnen und Kunden aussuchen. So verbinden wir unsere beiden Herzensprojekte“, erklärt Birke Benzke. Heute arbeiten für „Herzlichklein“ und die Spendenplattform „I do“ drei Vollzeitkräfte, zwei Freiberufler und sechs geringfügig Beschäftigte, so die Geschäftsführerin.

Das Geschäft „Herzlichklein“ soll in Essen-Haarzopf einen festen Standort bekommen

Die Produktpalette umfasst Kleidung, Kosmetik, Kindersachen, Deko, Haustierzubehör und Lebensmittel wie Kaffee, Schokolade, Pesto und Getränke. „Herzlichklein in Haarzopf ist jetzt unserer erster Laden, das passt gut, denn hier fehlt ein Laden mit seinem solchen Sortiment“, sagt Birke Benzke. Es sei eine große Chance, die Räume des Eiscafés Nuovo Centro in der Neuen Mitte Haarzopf den Winter über nutzen zu können. „Wir bleiben hier bis Ende Februar“, sagt die Haarzopferin.

Öffnungszeiten und Kontaktdaten Der Laden „Herzlichklein“ ist in Essen im Geschäftszentrum Neue Mitte Haarzopf, Fulerumer Straße 223, zu finden. Geöffnet ist montags bis freitags, 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags, 9.30 bis 16 Uhr. Infos unter 0201/74 92 65 11, hello@herzlichklein.com, www.herzlichklein.com oder www.i-do.app

Die bis dahin nicht verkaufte Ware könne im Prinzip später im Online-Shop angeboten werden, aber aufgrund des guten Zuspruchs der Kundinnen und Kunden überlege man inzwischen, den Laden auf jeden Fall danach weiterzuführen – am liebsten in Haarzopf. Die Kundinnen und Kunden kämen längst nicht nur aus Essen, sondern auch aus den Nachbarstädten. „Der direkte Kontakt ist natürlich sehr schön. Viele setzen sich auch einfach auf einen Kaffee hin und unterhalten sich“, weiß Birke Benzke aus den Erfahrungen der ersten Wochen.

An der Wandtafel im neuen Concept Store „Herzlichklein“ in Essen-Haarzopf werden monatlich fünf soziale Projekte vorgestellt. Die Kunden können diese mit ihren Punkten unterstützen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Wer bei „Herzlichklein“ an der Fulerumer Straße 223 einkauft, erhält einen sogenannten Heldenpunkt, ab 100 Euro Einkaufssumme einen zweiten. Mit den Heldenpunkten können die Kunden Projekte fördern, die sie für wichtig halten: krebskranke Kinder in Essen, Schulbau in Afrika, Straßenhunde in Rumänien, internationale Ärzteeinsätze, die Aufforstung des Regenwaldes und vieles mehr.

Monatlich stehen den Kunden fünf soziale Projekte zur Auswahl

„Wir stellen im monatlichen Wechsel fünf Projekte vor, darunter jeweils eines aus Essen, für die die Kundinnen und Kunden ihren Punkt einsetzen können. Die Projekte in der Umgebung haben wir uns selbst angesehen, bei den weltweiten Projekten stehen wir in engem Austausch mit den Organisationen und informieren uns per Video über die Arbeit vor Ort. So können wir sicher sein, dass jeder Euro da ankommt, wo er hin soll“, sagt die Geschäftsführerin. Die Punkte auf der Wandtafel im Laden werden am Ende des Monats addiert, die Projekte erhalten ihre Punktezahl in Euro, die Kunden werden im Internet über die Auswertung informiert.

Kleine Geschenke, nicht nur zu Weihnachten, gehören zum Sortiment von „Herzlichklein“ in Essen-Haarzopf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Unabhängig von Einkäufen im Laden oder Online-Shop können die Bürgerinnen und Bürger über die I-do-Plattform per Klick für über 100 soziale Projekte in der ganzen Welt spenden, erläutert Birke Benzke. Gerade in Corona-Zeiten würden viele Projekte zusätzliche Unterstützung brauchen, gleichzeitig seien aber potenzielle Spender zurückhaltender, weil ihre eigene finanzielle Situation unsicherer geworden sei. Wer lieber im näheren Umfeld Initiativen unterstützen möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit: Auf besonderen Wunsch der Stadtspitze gibt es seit September 2020 eine spezielle Spendenplattform für Essener Projekte.

