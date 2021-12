Missbrauch Sexueller Missbrauch: Mann aus Essen-Burgaltendorf in Haft

Essen. Ein 42-jähriger Mann aus Burgaltendorf sitzt in Untersuchungshaft. Der Verdacht: Schwerer, sexueller Missbrauch.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen 42-jährigen Mann festgenommen, der in Burgaltendorf wohnt. Ihm wird schwerer, sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.

Ein Opfer hatte die Ermittlungen ans Laufen gebracht – das Kind „hatte sich an eine Vertrauensperson gewandt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Freitag, 3. Dezember. Das Kind gab an, mehrere Monate den Übergriffen des Mannes ausgeliefert gewesen zu sein. Die Vertrauensperson erstattete schließlich Anzeige. „Zeugenvernehmungen“, heißt es weiter, „hatten den Verdacht erhärtet“.

Spürhund im Einsatz, der Datenträger erschnüffelt

Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb einen Untersuchungshaftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss. Mit einem Spürhund, der Datenträger ausfindig machen kann, durchsuchten Polizisten die Wohnräume des 42-Jährigen, Keller und Pkw. Zahlreiche Beweismittel seien sichergestellt worden. Die Auswertung soll „zeitnah“ erfolgen. Die Ermittlungen dauern an. Ob es weitere Opfer gibt, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei hält sich mit allen weiteren Einzelheiten zurück, damit die Identität des Kindes geschützt bleibt. Offen ist auch, ob der Mann beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern zu tun hat. Weiterhin bleibt ungeklärt, ob Täter und Opfer miteinander verwandt sind.

Erster Ermittlungserfolg einer neuen Spezial-Einheit

Der Vorgang ist der erste Ermittlungserfolg der so genannten „Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Herkules“. Die Spezial-Einzeit des Polizeipräsidiums Essen/Mülheim war erst Anfang November gegründet worden. Sie ist aufgebaut nach dem Vorbild der BAO gegen Clan-Kriminalität und soll personell weiter wachsen.

Die Zahl der in Essen registrierten Straftaten im Kontext der Verbreitung, des Erwerbs, Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie ist in den vergangenen fünf Jahren massiv angestiegen - von 23 auf 115 Delikte. Die Aufklärungsquote ist hoch, sie liegt zwischen 87 und 100 Prozent, doch man weiß, dass nur ein Bruchteil der tatsächlich verübten Taten überhaupt ans Licht kommen.

