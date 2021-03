Sexuelle Belästigung: Polizei Essen fahndet mit einem Foto

Essen. Ein Unbekannter hat in der U11 einer 14-Jährigen an die Beine gefasst. Danach verschwand der Mann unerkannt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Nach einer sexuellen Belästigung einer 14-Jährigen in Essen fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Verdächtigen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde berichtete, stieg das Mädchen am 16. März in die U-Bahn 11 am Essener Hauptbahnhof in Richtung Gelsenkirchen und setzte sich auf einen Vierersitzplatz. Der Täter setzte sich der Jugendlichen gegenüber und fragte sie nach ihrem Namen, ihrer Telefonnummer und ihrem Wohnort.

Als sich die 14-Jährige auf kein Gespräch einließ, beugte sich der Mann mehrfach sehr nah zu ihr und fasste an ihre Beine. Die so Belästigte sagte daraufhin deutlich, dass sie dies nicht möchte, bis ein Fahrgast zu Hilfe kam. Das Mädchen konnte sich auf einen anderen Platz setzen. Der Gesuchte stieg wenig später an der Haltestelle Boyerstraße aus und verschwand.

Die Polizei Essen hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Wer den Verdächtigen erkennt oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, sollte sich an die Behörde an der Büscherstraße wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.