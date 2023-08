AfD Sexuelle Belästigung? Guido Reil zeigt AfD-Parteikollegin an

Essen. Parteiintern wurde der Essener AfD-Politiker Guido Reil beschuldigt, er „begrapsche“ weibliche Mitarbeiter. Reil zieht dagegen jetzt vor Gericht.

Der Essener AfD-Europaabgeordnete Guido Reil sieht sich AfD-intern dem Vorwurf sexueller Belästigung ausgesetzt und wehrt sich dagegen jetzt juristisch. Zuerst berichtet hat darüber der WDR, Reil bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung die Darstellung.

Hintergrund: Seit Januar ist eine Mitarbeiterin seines Brüsseler Büros krank gemeldet, was Reil zufolge genutzt wurde, um „wilde Gerüchte“ in die Welt zu setzen. Reils Klage richtet sich gegen eine AfD-Politikerin aus Nordrhein-Westfalen, die laut WDR Mitglied des Landesschiedsgerichts NRW sein soll und die Gerüchte in Chats verbreitet haben soll.

Reil macht Gerüchte für Scheitern beim EU-Parteitag mitverantwortlich

Diese Chats hätten „am Rande der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg in internen und öffentlichen Gruppen kursiert“, heißt es. Reil macht diesen Umstand mitverantwortlich für die Tatsache, dass er bei der Kandidatenaufstellung für den sicheren Listenplatz 4 mit 47,5 Prozent der Stimmen knapp scheiterte – es fehlten ihm 14 Stimmen. Da um die AfD auch auf den hinteren Listenplätzen keine Chance mehr eröffnete, wird er dem nächsten EU-Parlament nicht mehr angehören.

Laut Reil ist an den Gerüchten nichts dran. „Ich habe niemanden sexuell belästigt“, und es gebe auch keine angeblich Betroffene, die das behaupte, betonte der AfD-Politiker auf Nachfrage. Seit einem halben Jahr habe er wegen der erkrankten Mitarbeiterin „nur Dreck- und Schmutzkampagnen“ erlebt, was in Magdeburg dann eskaliert sei.

Die Anzeige und das Gerichtsverfahren verfolgt laut Reil den Zweck, die angeblichen oder tatsächlichen Kampagnen-Macher zu zwingen, ihre Anonymität aufzugeben, um die Gerüchte dann zum Verstummen zu bringen. Dem WDR liegt nach eigenen Angaben bereits eine Unterlassungserklärung vor, in dem sich die beklagte Parteikollegin verpflichtet habe, nicht mehr zu behaupten „Reil begrapscht seine weiblichen Mitarbeiter“. Sie selbst habe auf Anfragen nicht reagiert.

