Sex, Drogen, Müll: Problemparkplatz empört Anwohner in Essen

Der städtische Parkplatz zwischen Max-, Lazarett- und Schwanenkampstraße gibt aktuell wieder ein verstörendes Bild ab. Versteckt hinter wild und hoch wachsendem Gebüsch stehen ein vergammeltes Sperrmüll-Sofa und ein kaputter Kühlschrank. Überall liegen benutzte Einwegspritzen herum, dazu blaue Müllsäcke, Bierpullen, Essensreste, Fäkalien. Anwohner aus dem Quartier – ausnahmslos Gewerbetreibende – empören sich über die Zustände auf dem Schmuddel-Parkplatz. „So geht es nicht weiter, wir haben die Nase gestrichen voll“, sagt Matthias Prager von der Geppert Immobilien GmbH.

Dem Unternehmen gehört seit acht Jahren der Gebäudekomplex an der Ecke Hache-/Hans-Böckler-Straße. Inhaber Prader hat das leerstehende Objekt in eine florierende Büro-Adresse verwandelt. „Wir haben 35 Mieter mit mehr als 100 Mitarbeitern, Ankermieter ist das Design-Möbelhaus BoConcept.“ Ihnen allen sei der Schandfleck nicht zumutbar.

Kein schöner Anblick;: Auf einem kaputten Kühlschrank liegt eine Pappschachtel mit benutzten Einwegspritzen herum. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Verursacher der Probleme direkt vor ihrer Tür wollen die Gewerbetreibenden längst ausgemacht haben: Es handele sich um Leute aus der Drogen- und Trinkerszene, um Menschen, von denen etliche auch kein Dach über dem Kopf hätten, sagen sie. Einige würden im Gebüsch ihr Nachtlager aufschlagen. Im letzten Jahr hätten Obdachlose sogar in einem abgemeldeten Pkw übernachtet.

Auf den Handys der Anwohner gibt es Bilder, die am helllichten Tag aus den Büros gemacht wurden. Sie zeigen, wie sich Drogenabhängige auf dem Parkplatz einen Schuss setzen – nicht in den Arm, sondern mit heruntergelassener Hose in die Leiste.

Direkt neben dem Parkplatz befindet sich der Betrieb von „Mister Polish“, einem Car Polier Service. Geschäftsführer Frank Lambert sagt: „Ich sehe die Leute schon morgens vom Badezimmer aus, sonntags ist da richtig Remmidemmi.“

Der Problemparkplatz Maxstraße. Foto: Anda Sinn / funkegrafik nrw

Übereinstimmend berichten die Anwohner, dass sie immer wieder und zu allen möglichen Uhrzeiten unfreiwillig Zeugen von Sex-Szenen sein würden. Ihre nahe liegende Vermutung: Drogenabhängige Frauen, aber gelegentlich auch Männer, verkaufen ihre Körper für kleines Geld, um sich den nächsten Schuss setzen zu können.

Auch BoConcept-Geschäftsführer Amand Schreiber bekommt die Auswirkungen zu spüren. „Unter der Treppe zum Eingang schläft ständig jemand, ständig stehen Schnaps- und Wodkaflaschen herum.“

„Spritzen“ steht auf dem roten Plastikeimer. Dieses Foto entstand am Dienstagvormittag ( 13. Oktober) auf dem städtischen Parkplatz an der Max-/Lazarettstraße. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Weil der Parkplatz von der Berufsschule Mitte genutzt wird und der Stadt Essen gehört, haben sich die Anwohner schon mehrfach im Rathaus über den Problem-Parkplatz beschwert. „Alle wurden angerufen oder angeschrieben: das Ordnungsamt, die Polizei, die Schule, die Suchthilfe in der Hoffnungstraße, ja sogar der Oberbürgermeister“, sagt Matthias Prager. Geschehen sei jedoch nichts. „Wir ärgern uns über die Untätigkeit der Verwaltung.“

Ginge es nach dem Willen der Anwohner, sollte der Zaun entweder repariert und abends bzw. am Wochenende verschlossen werden oder er sollte ganz entfernt werden, damit sich niemand mehr dahinter verstecken kann.

Frank Lambert hat früher gerne seine Hunde auf dem Gelände spielen lassen. Doch diese Zeiten seien längst vorbei. „Ich möchte doch nicht, dass die Hunde in Heroinspritzen treten.“

Eine Stellungnahme der Stadt war bis Freitag nicht erhältlich.

