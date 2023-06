Seniorin in Essen angefahren - Polizei sucht Unbekannten

Nach einer Unfallflucht in Essen-Rüttenscheid ermittelt die Polizei.

Essen. Nachdem ein Autofahrer auf der Rüttenscheider Straße eine Passantin (77) erfasst hatte, machte er sich aus dem Staub - unter einem Vorwand.

Die Essener Polizei ermittelt in einem neuerlichen Fall von Unfallflucht: Nachdem ein unbekannter Autofahrer auf der Rüttenscheider Straße eine Seniorin angefahren hatte, machte er sich unter einem Vorwand aus dem Staub.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die 77-Jährige am Mittwoch gegen 10.15 Uhr zu Fuß unterwegs. In Höhe der Florastraße ging sie bei grüner Ampel über die Fahrbahn, als der Wagen sie erfasste, der auf den Gußmannplatz abbog. Die Frau stürzte zu Boden. Der Autofahrer stieg zunächst aus, fuhr dann aber davon, angeblich, um seine Papiere zu holen.

Die Essenerin blieb mit einem Passanten, der Erste Hilfe leistete, am Unfallort zurück. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und konnte leicht verletzt entlassen werden.

Nun sucht die Polizei den Unfallfahrer. Der Mann soll laut Zeugenaussagen schlank gewesen sein und eine Jacke in gelber Warnfarbe getragen haben. Möglicherweise handelt es sich bei dem Auto um einen Firmenwagen mit einem Werbeschriftzug.

Die Polizei bittet darum, dass sich der gesuchte Fahrer oder Zeugen, die Hinweise geben können, unter der Rufnummer 0201/829-0 melden.

