Seniorin die Geldbörse gestohlen - Polizei Essen fahndet

Essen. Nur ein Augenblick der Unaufmerksamkeit genügte, da war das Portemonnaie weg: Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Diebinnen.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach zwei unbekannten Frauen, die einer 84-Jährigen in einem Supermarkt im Essener Nordviertel die Geldbörse gestohlen haben sollen.

Wer diese... Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, ließ die Seniorin ihr Portemonnaie am 4. Januar zwischen 13.10 und 13.20 Uhr in einem Geschäft an der Katzenbruchstraße für einen Moment unbeaufsichtigt, als eine der mutmaßlichen Diebinnen zugriff, während ihre Komplizin das Opfer im Blick behielt. Mit ihrer Beute flüchteten die Frauen.

...oder diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Zeugen, die Hinweise auf die Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden.

