Eine 78-Jährige ist in Essen-Freisenbruch ihrer Handtasche beraubt worden.

Kriminalität Seniorin (78) wird vor ihrer Haustür in Essen überfallen

Essen. Ein Unbekannter hat eine 78-Jährige in Freisenbruch ausgeraubt. Der Mann flüchtete mit der Handtasche seines Opfers. Die Polizei sucht Zeugen.

Unmittelbar vor ihrer Haustür und am helllichten Tag ist eine Seniorin an der Bochumer Landstraße in Essen-Freisenbruch überfallen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte die 78-Jährige am Dienstag gegen 17.10 Uhr gerade aufgeschlossen, als sie von einem Unbekannten in den Hausflur geschubst wurde. Anschließend riss der Mann an ihrer Handtasche, die die Seniorin auf ihrem Rollator abgelegt hatte.

Da die Frau den Gurt der Tasche zuvor um ihr Handgelenk geschlungen hatte, gelang es dem Räuber zunächst nicht, Beute zu machen. Deshalb zerrte er so fest an der Tasche, bis der Gurt riss und er damit fliehen konnte. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte in Richtung eines Waldes verschwand.

Der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und wird als eher klein und schlank beschrieben. Er hat kurze schwarze Haare und war komplett in schwarz gekleidet. Er soll die 78-Jährige bereits kurze Zeit vorher in Steele an der Haltestelle Ahestraße angesprochen haben. Möglicherweise hatte er die Seniorin bereits dort ins Auge gefasst.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Räuber machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden

