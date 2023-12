Seniorenwunschbaum Essen: Alle Wünsche sind vergeben

Essen. Essener Senioren haben fast 600 Wunschzettel geschrieben, um Weihnachten kleine Geschenke zu bekommen. Nun ist klar: Alle Wünsche werden erfüllt.

Sie haben sich Schokolade oder Stoppersocken gewünscht, Kuscheldecken und Krimis, Wolle, Tee oder Plätzchen. Fast 600 Senioren und Seniorinnen, die von der Caritas-SkF-Essen gGmbH (CSE) betreut werden, haben in diesem Jahr an der Weihnachtsaktion teilgenommen. Jetzt steht fest, dass alle Wünsche erfüllt werden.

Essener Senioren wünschen sich Wein, Kekse und einen Weihnachtsengel

Die Wunschzettel hingen seit Freitag (24.11.) in zwei Weihnachtsbäumen in der Einhorn-Apotheke in der Innenstadt und in der FUNKE-Zentrale am Jakob-Funke-Platz. Essener und Essenerinnen konnten einen Zettel auswählen, um zum Beispiel einen Weihnachtsengel für die 81-jährige Annelore zu besorgen, eine Nagelbürste für Christel (90) oder Wein und Kekse für den 91 Jahre alten Horst.

Viele der Senioren, die von der CSE zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen betreut werden, haben eine kleine Rente, sodass ihnen selbst alltägliche Dinge zu teuer sind. So notieren sie Duschgel, Shampoo oder Handschuhe als Weihnachtswunsch. Es gebe noch einen weiteren Grund für die Beliebtheit der Aktion, glaubt Birte Barleben, Inhaberin der Einhorn-Apotheke, die den Wunschbaum seit vielen Jahren aufstellt. „Die einen können sich bestimmte Dinge nicht leisten, die anderen haben keine Angehörigen mehr, die für sie ein Geschenk besorgen und verpacken.“

Tag für Tag trudeln Geschenktüten ein

Darum freue er sich, dass viele Wunscherfüller die Geschenke liebevoll herrichten und teils persönliche Weihnachtskarten an die Empfänger schreiben, sagt CSE-Geschäftsführer Andreas Bierod. Längst gibt es Fans der Aktion, die sich schon im Sommer erkundigen, ob wieder Wunschbäume für Senioren aufgestellt werden. So ist es kein Wunder, dass nach wenigen Tagen alle Wunschzettel aus den Bäumen verschwunden waren. Nun trudeln Tag für Tag mehr Geschenktüten in der Apotheke und bei FUNKE ein.

