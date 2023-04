Seniorenrat: Wie sicher sind ältere Fußgänger in Essen?

Essen. Sie sind oft zu Fuß unterwegs, also umweltpolitisch weit vorn. Nun fragt der Seniorenrat: Sind ältere Essener auf unseren Straßen auch sicher?

Um die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und die Sicherheit für ältere Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, geht es bei der nächsten Sitzung des Seniorenrats der Stadt. Der tagt am Mittwoch, 3. Mai, um 10 Uhr im Ratssaal im Rathaus (Porscheplatz). Die Sitzung ist öffentlich, Besucher sind willkommen.

Rund ein Viertel ihrer Wege legen die über 65-jährigen in Essen zu Fuß zurück, teilt der Seniorenrat mit. Damit erfülle die ältere Generation mehr als manche andere Altersgruppe das Mobilitätsziel der Stadt, zu Fuß ebensoviele Wege zurückzulegen wie mit Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heiße auch, dass sichere Gehwege, Straßen und Plätze eine zwingende Voraussetzung sind, damit Menschen mit möglichen (altersbedingten) Einschränkungen mobil bleiben und am öffentlichen Leben teilhaben können.

Viele Hürden für Fußgänger in Essen

Bei der Sitzung des Seniorenrats am 3. Mai wird Andreas Demny, Abteilungsleiter Planung und Bau im Amt für Straßen und Verkehr, einen Überblick geben, welche Maßnahmen die Stadt für eine barrierefreie Mobilität älterer Menschen ergreift.

Welche Hürden es auf Fußwegen an vielen Stellen im Stadtgebiet gibt, zeigt der Bericht des Arbeitskreises Mobilität des Seniorenrats, der ebenfalls in der Sitzung vorgestellt wird. Der Arbeitskreis erkläre auch, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um eine möglichst gefahrlose Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. Auf dieser Basis will der Seniorenrat Empfehlungen formulieren, die in den Mobilitätsplan der Stadt einfließen sollen.

Seniorenrat formuliert Forderungen zur Mobilität

Würden die Forderungen erfüllt, diente das nebenbei auch umweltpolitischen Zielen, sagt die Vorsitzende des Seniorenrats, Susanne Asche. „Es gibt tatsächlich eine völlig emissionsfreie Fortbewegungsart. Und Fußgänger benötigen keine Parkflächen.“

Neben der Mobilität wird am Mittwoch auch über die Demenzstrategie der Stadt Essen sowie über aktuelle Fragen aus der Gesundheits- und Sozialpolitik gesprochen.

