Senioren Seniorenrat: Was bringt die Stadtteilklinik in Essens Norden

Essen. Mit der Gesundheitsversorgung im Essener Norden befasst sich jetzt der Seniorenrat. Er beleuchtet, was die geplante Stadtteilklinik leisten kann.

Um die Gesundheitsversorgung im Essener Norden sowie um Bewegungsangebote in den Parks und Quartieren der Stadt geht es bei der nächsten Sitzung des Essener Seniorenrats am Mittwoch, 7. Juni, um 10 Uhr im Ratssaal (Rathaus, Porscheplatz).

Dezernent stellt Stadtteilklinik für Essener Norden vor

„Nach dem Verlust der Krankenhäuser in Altenessen und Stoppenberg warten vor allem auch ältere Menschen im Essener Norden auf die versprochene Errichtung der sogenannten Stadtteilklinik am Standort des ehemaligen Vincenz-Krankenhauses in Stoppenberg“, sagt die Vorsitzende des Seniorenrates, Susanne Asche. Wie diese Stadtteilklinik als Zukunftsmodell Lücken in der ortsnahen Gesundheitsversorgung schließen könne und welche Angebote der Gesundheitsvorsorge im Essener Norden entstehen sollen, erklärt Gesundheitsdezernent Peter Renzel in der öffentlichen Sitzung.

Welche Bewegungsmöglichkeiten bieten Essens Parks und Wälder

Was die „grüne Stadt Essen“ in der Gruga sowie in den 800 Grünanlagen und Waldflächen für die Bewegung zu bieten hat, wird der stellvertretende Grün-und-Gruga-Fachbereichsleiter Andreas Bergknecht erläutern. Susanne Asche ist überzeugt, „dass die Senioren wertvolle Beiträge zur altersgerechten Entwicklung dieser unverzichtbaren Freiräume leisten können“.

Ein Beispiel solcher Mitwirkung liefere die Zwar-Gruppe Bergerhausen, die im Projekt „Gesund altern im Quartier“ geeignete Flächen für eine Freizeitanlage für Ältere gesucht hat. Unter der fachlichen Leitung des ehemaligen Grünplaners Hermann Steins sei so eine komplette Ausführungsplanung für eine Boule-Anlage mit weiteren Bewegungsangeboten entstanden. In Zusammenarbeit mit der Seniorenbeauftragten des Bezirks II, Barbara Hofmann, hätten die Pläne inzwischen ihren Weg in die Verwaltung und die Bezirksvertretung gefunden.

