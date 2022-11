Senioren-Wunschbaum Essen: Alle Wunschzettel sind vergeben

Essen. Essens Senioren-Wunschbäume sind ein Riesenerfolg: Alle 417 Wunschzettel sind schon vergeben. Nun werden Wünsche von Tee bis Rätselheft erfüllt.

Wolldecken sind begehrt, warme Socken, und Hedwig (79) wünscht sich Pantoffeln: An den Wunschzetteln am Senioren-Wunschbaum kann man ablesen, dass es kalt wird in Deutschland. Offenbar müssen viele alte Menschen die Heizung angesichts astronomischer Heizkosten runterdrehen und frösteln. Auch die Zahl der Wunschzettel erzählt vom Preisschock: Beteiligten sich 2019 noch 200 alte Damen und Herren an der Wunschbaumaktion, sind es diesmal 417. Und alle Wünsche werden erfüllt: Sämtliche Wunschzettel sind vergeben.

Die Wunschzettel hingen an den beiden Weihnachtsbäumen, die in der Einhorn-Apotheke an der Marktkirche und in der Zentrale der Funke Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz stehen. Gesammelt haben die Wünsche die Beschäftigten des Sozialträgers Caritas-SkF-Essen gGmbH (CSE), der die Aktion im Jahr 2018 zunächst mit der Einhorn-Apotheke gestartet hatte. Damals war dem Pflegedienst-Team aufgefallen, dass bei vielen das Geld sehr knapp sei. So knapp, dass sie sich mit ihrer kleinen Rente ganz alltägliche Dinge gar nicht leisten könnten: Sie wünschten sich eine Mütze, eine Topfblume oder ein Duschgel.

Viele Senioren in Essen müssen auf jeden Cent gucken

Die bescheidenen Wünsche machten sichtbar, was Altersarmut heißt, und rührten viele Essener und Essenerinnen: Im Handumdrehen waren alle Wunschzettel vom Baum abgepflückt. Und in den Weihnachtstagen konnten sich alle Teilnehmer über eine liebevolle Gabe freuen.

Scheuten sich bei der Premiere noch etliche Senioren, Fremde um ein Geschenk zu bitten, wuchs das Interesse von Jahr zu Jahr. Von den mehr als 1000 alten Menschen, die die CSE betreut, nahmen nun schon über 400 teil. „Die schöne Aktion hat sich immer mehr ’rumgesprochen“, sagt Niko Anastasiadis, der den Fachbereich Gesundheit und Pflege bei der CSE leitet. „Außerdem gibt es immer mehr Senioren, die auf jeden Cent gucken müssen.“ Nun durften sie einen Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro angeben.

88-Jährige wünscht sich eine Anti-Aging-Creme

Weihnachtlicher Schmuck in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe und Wunscherfüller: Am Weihnachtsbaum hingen mehr als 200 Wunschzettel von betagten Essenern und Essenerinnen. Nun sind alle Zettel vergeben. Foto: CS

Typisch sind die 82 Jahre alte Karin, die „Pflegeprodukte“ notiert hat, und Wilhelm (81), der sich „Bodylotion und Rasierschaum“ wünscht. Duschgel ist einer der Top-Wünsche, mit „Nassrasur-Utensilien“ ist der 91 Jahre alte Norbert schon origineller, ebenso wie Grete (93), die „Pferdebalsam“ möchte. Eine 87 Jahre alte Dame schließlich hätte gern Naomi-Campbell-Parfüm. Und das ist eine frohe Botschaft, die dieser Wunschbaum aussendet: Bei aller Bescheidenheit, wünschen sich viele der Senioren und Seniorinnen zum Weihnachtsfest auch einen kleinen Luxus. Wie die 88 Jahre alte Dame, die offenbar auf ihr Äußeres Wert legt und gern eine Anti-Aging-Creme geschenkt bekäme.

Im Jahr 2018 feierte der Senioren-Wunschbaum in der Einhorn-Apotheke von Birte Barleben (r.) Premiere. Tanja Rutkowski (l.) von der CSE schaute sich gemeinsam mit der Apothekerin die Wunschzettel an. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Pralinen oder Parfüm“, notiert Brigitte (74), Bernhardine legt sich auf die Praline fest, und Ida würde mit ihren 95 Jahren – wie übrigens viele andere – noch gern überrascht werden. Gemahlener Kaffee, Gebäck, Lebkuchen, Christstollen und andere weihnachtliche Genüsse stehen hoch im Kurs; dazu schwarzer Tee oder trockener Wein. Die 87-jährige Brunhilde hätte das Gebäck gern um Zigaretten ergänzt.

Kartenspiel und Rummikub stehen auf den Wunschzetteln

Aus den Vorjahren weiß man bei der CSE, dass es neben dem Materiellen auch immer um die Geste geht: Die Beschenkten freuen sich, dass jemand sie bedenkt, ihnen ein Weihnachtsgefühl zurückgibt, wie sie es aus der eigenen Kindheit oder der Zeit mit ihren Kindern kennen. Diesmal möchte eine 81-Jährige mit einem Tischläufer ihr Heim verschönern, Brigitte (83) wünscht sich eine Weihnachtskerze und Marie-Lotte mit 90 Jahren eine Schneekugel. Edeltraud ist offenbar gesellig, braucht aber noch ein Rummikub-Spiel, für Rolf dürfen es Kartenspiele sein, und Doris möchte sich die Zeit mit einem Rätselheft vertreiben: „in großer Schrift“.

Und schließlich gibt es die große Fraktion der Fröstelnden wie Renate, Christel, Karl-Heinz und Theodora, die sich Woll- oder Fleece-Decken wünschen. Die 91 Jahre alte Anne käme mit neuen Unterhemden und warmen Socken besser durch den Winter. Rita möchte es sich mit der Weihnachts-CD von Roy Black kuschelig machen.

Die Wünsche haben zahlreiche Essener und Essenerinnen berührt: Die Aktion startete am Freitag (25.11.), schon am Samstag waren sowohl der Wunschbaum in der Einhorn-Apotheke als auch der in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe geplündert, alle Wunschzettel vergeben. Es mag kalt werden in Deutschland, aber jeder, der nun einen der Wünsche erfüllt, hilft, einem alten Menschen das Herz zu wärmen.

