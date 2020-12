Senioren-Wunschbäume Essen: Alle Wunschzettel sind vergeben

Essen. Ob Malbuch, Schokolade oder Duschgel: Alle 300 Wünsche, die Essener Senioren notiert hatten, werden erfüllt. Beide Wunschbäume sind geplündert.

Gute Nachrichten für die 300 Essener Senioren, die einen kleinen Weihnachtswunsch an die beiden Wunschbäume im Kiosk der Funke Mediengruppe und in der Einhorn-Apotheke gehängt hatten: Alle Zettel wurden mitgenommen , und so dürften auch alle Wünsche erfüllt werden. Das Interesse, den alten Menschen das Weihnachtsfest mit einer kleinen Gabe zu verschönern, war wie in den beiden Vorjahren riesengroß.

„Wir haben jetzt keine weiteren Wunschzettel mehr, die wir in die Bäume hängen könnten“, sagt Natalie Theisen vom Sozialträger CSE, die Senioren über seine sechs Pflegezentren betreut und Jahr für Jahr ermuntert, ihre Wünsche zu notieren. Neben Schokolade, Kerzen oder warmen Socken war im Corona-Jahr auch Freizeitbeschäftigung gefragt: etwa Malbücher, Sudoku- und Rätselhefte.

Eine Handcreme oder ein Shampoo können eine große Überraschung sein

Wer noch gern einen Wunsch erfüllen möchte, kann nun zum Beispiel ein Duschgel, eine Handcreme oder ein Shampoo kaufen und lose in einer Geschenktüte verpacken. Diese kann bis zum 10. Dezember im Kiosk der Funke Mediengruppe (silberner Turm, Jakob-Funke-Platz 2, Mo-Fr, 10 bis 18 Uhr, Sa, 10 bis 16 Uhr) oder in der Einhorn-Apotheke (Markt 5 in der Innenstadt) abgegeben werden.

Sie wird als Überraschung dann an Senioren verteilt, die keinen Wunschzettel ausgefüllt hatten. Wie sagt Natalie Theisen: „Viele müssen sich einfache Kosmetikartikel vom Mund absparen und freuen sich sehr darüber.“