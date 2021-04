Ein Rentner ist in Essen von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Polizei Senior von Straßenbahn in Essen erfasst und schwer verletzt

Essen. Ein 77-Jähriger ist im Ostviertel beim Aussteigen aus einer Straßenbahn von einer zweiten erfasst worden. Der Senior kam ins Krankenhaus.

Ein 77 Jahre alter Essener ist im Ostviertel von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, stieg der Senior am Mittwochvormittag an der Haltestelle Steeler Straße/Hollestraße aus einer Bahn aus und überquerte die Gleise. Dabei wurde er von einer weiteren Straßenbahn erfasst, deren Fahrer einen Zusammenprall trotz einer Vollbremsung nicht habe verhindern können.

Der Schwerverletzt wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.