Die Polizei ist zu einem Streit nach Essen-Katernberg gerufen worden. Weil sie Waffen bei einem polizeibekannten, beteiligten Mann vermutete, rückte ein Spezialeinsatzkommando an (Symbolfoto).

Streit zwischen Eheleuten SEK-Einsatz in Essen: Waffen bei 63-Jährigem gefunden

Essen. Eine Frau hat Donnerstag in Essen die Polizei gerufen. Sie war mit ihrem wohl betrunkenen Mann in Streit geraten. 63-Jähriger ist polizeibekannt.

Eine Frau, die am III. Terwestenweg in Essen-Katernberg wohnt, hat Donnerstag gegen 16.20 Uhr die Polizei alarmiert. Sie stritt sich mit ihrem vermutlich betrunkenen Ehemann. Der Mann wollte die Wohnung nicht verlassen. Da der 63-jährige Ehemann der Polizei bereits bekannt war und sie nicht ausschließen konnte, dass er Waffen besitzt, rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zu der Wohnung aus, wie die Polizei berichtet.

Das SEK nahm den Mann um kurz vor 19 Uhr fest. In der Wohnung fanden die Spezial-Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe und mehrere Messer. Der 63-Jährige ist immer noch in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. (red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen