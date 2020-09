SEK-Einsatz in Essen-Frintrop - Mann droht mit Sprengung

SEK Einsatz an der Helmstraße in Frintop.

Essen. Am Sonntag Morgen musste die Polizei zur Helmstraße in Frintrop ausrücken, wo ein Mann drohte, sich mit Gas in die Luft zu sprengen.

In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Frintrop hat ein 37-jähriger Mann am Sonntag Mittag gedroht, sich mit Gas in die Luft zu sprengen. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) und die Feuerwehr rückten zur Helmstraße aus, wo die Einsatzkräfte als erstes die Gaszufuhr zum Haus abstellten. Der Mann hat sich in seiner Wohnung verbarrikadiert, unklar ist, ob er bewaffnet ist.

Aktuell ist eine Verhandlungsgruppe der Polizei vor Ort, die versucht, mit dem man Kontakt aufzunehmen. Das SEK hat noch nicht zugegriffen. Der Einsatz läuft weiter.

Das betroffene Haus und das Haus nebenan wurden evakuiert, die Bewohner kamen in Bussen der Ruhrbahn unter.