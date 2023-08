Seit 160 Jahren dem Sport in Essen-Steele verpflichtet

Essen-Steele. Essens zweitältester Sportverein hat seinen Sitz in Steele: Die TVG Steele 1863 wird 160 Jahre alt. Was Schwertkampf mit Vereinssport zu tun hat.

Die Geschichte nahm ihren Anfang – wie so oft im Leben – in einer Kneipe: Am 5. Januar des Jahres 1863 beschließen 21 Männer im Lokal „Scheidtmann“ die Gründung eines Turnvereins. Trainiert wird vorerst in einem Zelt; bis zum ersten eigenen Vereinsheim sollen ganze 25 Jahre ins Land ziehen. 160 Jahre später ist die Turnvereinigung (TVG) Steele 1863 der zweitälteste Sportverein Essens. Geturnt wird immer noch, aber auch getanzt, gesprungen und gefochten. Und vielleicht ist genau das eine Art Erfolgsgeheimnis der TVG. Ein weiteres: Auch zum 160. Geburtstag blickt der Verein vor allem gen Zukunft und weniger zurück.

Vereinsmitglieder der TVG stammen aus Essen, Bochum oder Gladbeck

Vereinsvorsitzender Nils Weber. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Wir sind ein familiärer Verein“, sagt Vereinsvorsitzender Nils Weber. Familiär meint „eher kleiner“, aktuell hat die TVG rund 660 Mitglieder, darunter 394 Kinder. Aber: „Wir haben es immer geschafft, die Menschen lange an den Verein zu binden; sie wachsen quasi mit. Und das gilt für die ersten eigenen Schritte beim Kinderturnen bis hin zu unseren Seniorensportgruppen, die seit Jahrzehnten schon zusammen Sport machen.“ Aktuell ist das älteste Mitglied 91 Jahre, das jüngste knapp zwei. Und auch das Einzugsgebiet ist längst über Steele „hinausgewachsen“: Die Vereinsmitglieder kommen aus ganz Essen, aber auch aus Bochum oder Gladbeck.

Mitwachsen allerdings funktioniert nur dann, wenn man auch mit der Zeit geht – und sich von der Konkurrenz abhebt. Beispielsweise durch Sparten, die nicht unbedingt typisch sind für traditionellen Vereinssport. Und so bietet die TVG neben Turnen, Schwimmen, Jiu-Jitsu, Volley- und Basketball auch Wandern, Salsa, Parkour, Breakdance und historischen Schwertkampf an. Ergänzt wird das Vereins- durch ein offenes Kursprogramm mit Yoga, Pilates oder Workouts. Weber: „Wir schauen einfach, was zu uns passt. Allerdings steht und fällt ein solches Angebot mit den Trainerinnen und Trainern, mit den Leuten, die eine coole Idee an uns herantragen. Und wir sind dann auch gerne bereit, die Leute weiter auszubilden, Hallenzeiten freizumachen oder Equipment anzuschaffen.“

In Steele werden auch historische Kampfkunst, Parkour und Breakdance trainiert

Genau das war der Weg, den Martin Wilke gegangen ist. Er lehrt bei der TVG „Historical European Martial Arts“, historischen Schwertkampf. Ein Angebot, sagt Wilke, das im Ruhrgebiet nicht allzu häufig zu finden ist. „Ich habe Fechter aus Gelsenkirchen dabei, Kontakte nach Herne, Dortmund und Düsseldorf. Ich selbst bin vor gut 15 Jahren über verschiedene Kampfkunsttechniken zu diesem Sport gekommen. Und als ich der TVG das Angebot gemacht habe, eine eigene Sparte zu gründen, bin ich mit offenen Armen empfangen worden.“ Mit derzeit sechs Teilnehmenden trainiert Wilke regelmäßig donnerstagsabends. Das Mindestalter der Fechter beträgt 16 Jahre, nach oben hin gibt es keine Grenzen. „Ich hatte auch schon einen 70-Jährigen in der Gruppe.“

Mit Kurzschwert und Buckler, einem Faustschild, demonstriert Martin Wilke seine Disziplin, den historischen Schwertkampf. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Deutlich jünger sind die Teams von Antoine Watermann und Kilian Zander. Watermann unterrichtet Breakdance „aus Überzeugung“, Zander ist Parkour-Übungsleiter. Zwei Sportarten, die gerade Jugendliche begeistern, aber auch mit einer gewissen Fluktuation zu kämpfen haben. Watermann: „Natürlich ist das mit der Pubertät so eine Sache. Da ändern sich die Interessen schnell. Aber oft ist es so, dass einer zum Training kommt und dann beim nächsten Mal jemanden mitbringt, der es einfach mal versuchen will.“

Fehlende Übungsleiter erschweren Vereinsarbeit

Beide Übungsleiter stammen aus den Reihen der TVG. 30 Übungsleiterinnen und Übungsleiter hat der Verein aktuell, hinzu kommen etwa zehn Helfer. Und genau das, sagt Weber, sei heute für den Fortbestand eines Sportvereins unerlässlich. Denn: „Wir finden einfach keine Übungsleiter mehr. Wir haben sogar schon Anzeigen geschaltet.“ Seien hauptberufliche Übungsleiter meistens „voll ausgebucht“ oder für einen Verein schlicht zu teuer, würden Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die eher aus Enthusiasmus und Engagement denn für eine Aufwandspauschale von maximal 10,50 Euro pro Stunde antreten, immer seltener.

Jubiläum: Sommerfest am 26. August Die TVG Steele 1863 feiert ihren 160. Geburtstag am Samstag, 26. August, von 12 bis 18 Uhr mit einem öffentlichen Sommerfest. Präsentationen der einzelnen Sparten, etwa Jiu-Jitsu, Salsa und Parkour, stehen ebenso auf dem Programm wie Getränkekistenklettern und eine Kinder-Olympiade. Gefeiert wird auf dem kompletten Vereinsgelände am Ruhrbruchshof 11 und in der Halle. Der Erlös des Festes und etwaige Spenden fließen in die Renovierung des Jugendraums. Weitere Informationen unter www.tvg-steele.de

TVG-Pressewart Jan Walter: „Wahrscheinlich könnten wir etwa beim Eltern-Kind-Turnen oder beim Schwimmen fünf bis sechs zusätzliche Gruppen an den Start bringen, wenn sich nur genügend Übungsleiter fänden.“ Stattdessen werden derzeit in beiden Bereichen Wartelisten mit einer Dauer von bis zu anderthalb Jahren geführt. Weber: „Wir würden gerne mehr leisten und bieten beispielsweise auch eine Kinderdisko, Jugendfahrten und Halloweenpartys an, um damit auch zu belegen, dass ein Sportverein mehr kann als ein Fitnessstudio, wo man sich Knöpfe in die Ohren steckt und vor sich hin trainiert. Aber irgendwann sind unsere Kurse halt voll.“

Sanierung des Vereinsheims in Steele: Investitionen von 230.000 Euro

Ein zentrales Thema, dem sich bei der TVG ein nach und nach immer jüngeres Vorstandsteam stellt. Seit gut zehn Jahren, so Weber, vollziehe sich auf der Führungsebene ein Generationenwechsel, aktuell sind die Vorstandsmitglieder zwischen 24 und 55 Jahren alt. Und sie müssen sich nicht nur der Herausforderung fehlender Übungsleiter stellen: Gerade erst wurde die Halle am Ruhrbruchshof umfassend saniert. „Ein ganz dickes Brett, das wir da bohren mussten.“

Begeistert vor allem Jugendliche für Parkour: Übungsleiter Kilian Zander. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Denn nachdem der Verein im Zuge der Steeler Sanierung Anfang der 1980er-Jahre seine Turnhalle am Dreiringplatz aufgeben musste, hatte man sich mit der Verwaltung auf ein ungewöhnliches Arrangement geeinigt: „Wir kommen hier auf insgesamt etwa 1200 Quadratmeter. Das Grundstück gehört dem Verein, die Halle der Stadt. Normalerweise ist es andersherum.“ Die Folge: Dachsanierung und der Umbau von Heizungsanlage und Duschräumen brauchten ganze fünf Jahre Vorbereitungszeit. Politik und Verwaltung mussten überzeugt, Verträge verlängert werden. Letztlich stemmte die TVG von den Gesamtinvestitionen in Höhe von 230.000 Euro die Hälfte.

Präventionsarbeit in Sachen sexualisierte Gewalt im Jugendsport

Und auch in Sachen eigene Haltung hat sich der Verein ein Stückweit neu aufgestellt und nach der Teilnahme am Modellprojekt „Prävention sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendsport“ des Essener Sportbundes das Thema jetzt fest in der eigenen Satzung verankert. Weber: „Es ist wichtig, dass wir uns offen und ernsthaft auch mit diesem Aspekt des Sports befassen, dass wir Ansprechpartner stellen, für die Kinder, aber auch die Übungsleiter.“

Arbeit an der eigenen Zukunft also. Der eigenen Basis jedoch, dem Turnsport, werde die TVG Steele 1863 immer treu bleiben, daran lässt Weber keinen Zweifel. Und die Erfolge des Vereins geben dem Vorsitzenden durchaus Recht: Gerade erst im Juni hat Top-Geräteturner Lukas Kluge beim Deutschland-Cup für die TVG bei den 16- bis 17-Jährigen den zweiten Platz geholt.

