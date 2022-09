Absage Seeed in Essen: Keine Nachholtermine am Seaside Beach

Essen. Das lange Warten hat ein Ende – aber kein schönes: Die Seeed-Konzerte am Essener Seaside Beach werden nicht nachgeholt. Das gab die Band bekannt.

Die beiden Seeed-Konzerte, die eigentlich Ende August am Essener Seaside Beach am Baldeneysee stattfinden sollten, werden nicht nachgeholt. Das gab die Berliner Band am Montag (26.9.) via Social Media bekannt. „Es tut wirklich weh, aber aus vielen Gründen ist es nicht möglich gewesen, die beiden Konzerte in Essen am See noch nachzuholen“, heißt es auf ihrem Instagram-Kanal.

Seeed am Seaside Beach: Tickets können umgetauscht werden

Kurz nach den kurzfristigen Absagen für die Termine am 26. und 27. August hieß es noch, dass mit Hochdruck an Nachholterminen gearbeitet werde und die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Jetzt meldet Seeed: „Bereits gekaufte Tickets können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.“

Trotz der erneuten Absage ihrer Gigs in Essen scheint die Band derzeit zu versuchen, ein Konzert in der Region zu spielen. „Wir können und wollen das Jahr nicht beenden, ohne ein Konzert im Ruhrpott zu spielen! Deswegen arbeiten wir intensiv daran, eine Show im Dezember in der Region auf die Beine zu stellen.“ Ins Detail geht man aber noch nicht.

Der Seaside Beach Baldeney hat auf die Absage der Konzerte in einem Posting reagiert und schreibt an die Follower: „Leider erreicht uns gerade diese Nachricht. Und wir hatten uns genauso wie Ihr auf die Shows gefreut.“

Seeed und Konzerte am Baldeneysee – das will nicht so recht zusammenkommen. Bereits bei den Ende August geplanten Shows hatte es sich um Nachholtermine gehandelt, die aufgrund der Corona-Pandemie bereits zuvor zweimal verschoben werden mussten. Die Shows am 26.8. und 27.8. mussten vor einem Monat wegen der Erkrankung eines Musikers sehr kurzfristig abgesagt werden. Ursprünglich sollten die Dancehall- und Reggae-Stars um Peter Fox schon 2020 an den Baldeneysee kommen. Die Konzerte waren beide ausverkauft.

