Seaside-Beach: „Seeed“ verlegt Essener Konzerte auf 2022

Essen. Großkonzerte am Essener „Seaside Beach“ können in Zeiten der Pandemie weiterhin nicht stattfinden. Auftritt von „Seeed“ wird auf 2022 verschoben.

Das Warten auf die nächsten Großkonzerte am Seaside Beach geht weiter. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie unter anderem schon die Auftritte von „Deichkind“ und Sarah Connor ins Jahr 2022 verschoben wurden, steht mittlerweile fest: Die für den 3. und 4. September geplanten Konzerte von „Seeed“ werden auch 2021 nicht stattfinden. Als nächste Termine sind nun der 26. und 27. August 2022 festgelegt.

Ursprünglich sollten die Dancehall- und Reggae-Stars um Peter Fox schon 2020 an den Baldeneysee kommen. Die Konzerte waren in kürzester Zeit ausverkauft. Doch zigtausend Menschen feiernd unter freiem Himmel – das lässt sich nach Ansichten der Verantwortlichen trotz der aktuell eher geringen Inzidenzzahlen auch im Sommer 2021 noch nicht realisieren. Schon die Anreise der Zuschauerscharen mit Bus und Bahn hätte unter den Vorgaben der Pandemie vermutlich Probleme bereitet, weiß auch Seaside-Beach-Betreiber Holger Walterscheid.

Gleichwohl hat man lange gehofft. „Bis zuletzt wurde daran gearbeitet und sich darum bemüht, die Konzerte wie ursprünglich geplant stattfinden zu lassen. Nun sieht sich die Band jedoch gezwungen, auch die restlichen Shows in der Berlin und in Essen von diesem Jahr auf den Sommer 2022 zu verlegen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit“ heißt es in einer Mitteilung des Managements.

Tickets und Infos unter seeed.de und eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen