Seaside Beach: Apache 207 kommt 2023 nach Essen

Essen. Apache 207 hat die Termine für seine Open-Air-Tour veröffentlicht. Er spielt 2023 auch am Seaside Beach in Essen. Wann der Vorverkauf startet.

Musiker Apache 207 kommt 2023 nach Essen: Auf Instagram veröffentlichte der erfolgreiche Rapper die Termine für seine Open-Air-Tour im kommenden Jahr. Am 2. September tritt Apache im Seaside Beach am Baldeneysee in Essen auf.

Wer dabei sein will, der hat nicht viel Zeit zum Überlegen, denn der Vorverkauf für die Apache-Tickets startet am Montag (5. Dezember) um 15 Uhr auf der Online-Ticketplattform Eventim. Das gab der Musiker auf Instagram bekannt.

Der Termin in Essen ist das einzige Konzert, das Apache 207, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, im kommenden Jahr in NRW spielt. Weitere Stopps der Open-Air-Tour des in Mannheim geborenen Rappers sind Hannover (10. Juni), Dresden (6. Juli), Rostock (7. Juli) , Würzburg (11. August), Freiburg (12. August), Magdeburg (13. August) und Berlin (16. September).

Apache 207 ist der erste Künstler, der für die Saison 2023 im Essener Seaside Beach offiziell feststeht. In diesem Jahr traten unter anderem David Guetta, Rea Garvey, Deichkind und Sarah Conner am Baldeneysee auf. Die beiden ausverkauften Konzerte von Seeed wurden Ende September krankheitsbedingt abgesagt und nicht nachgeholt.

Apache 207 feierte mit „Roller“ seinen großen Durchbruch

Der Musiker mit türkischen Wurzeln feierte mit seinem Hit „Roller“ 2019 den ganz großen Durchbruch in Deutschland. 2020 veröffentlichte Apache 207 sein Debütalbum „Treppenhaus“, das Platz eins der deutschen Albumcharts erreichte. Sein zweites Album „2sad2disco“ erschien im Dezember 2021. Zuletzt erschien auf Amazon Prime eine Dokumentation über den Rapper – „Apache bleibt gleich“.

