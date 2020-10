Schwergewichtsboxer Korte versteigert Handschuhe als Kunst

Essen. Gemeinsam mit dem Künstler Dennis Klapschus versteigert der Essener Schwergewichts-Profi Patrick Korte ein Paar Handschuhe für die Krebshilfe.

Schlagfertige Kunst: Zugunsten der Essener Krebshilfe versteigern der Essener Schwergewichtsprofi Patrick Korte und der Künstler Dennis Klapschus alias Deklart ein Paar künstlerisch gestaltete Boxhandschuhe.

Am Montag startete die Online-Auktion über das Charity-Portal „United Charity“. Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro, die Online-Versteigerung läuft nun bis zum 16. November. Klapschus nutzt häufig Alltagsgegenstände als Plattform für seine Kunst, gestaltete etwa schon eine Tour-Lederjacke für Dieter Bohle oder Sneaker für den Bundesliga-Fußballer Christoph Kramer.

Künstler und Boxer stiegen bereits mit OB Thomas Kufen in den Ring

Künstler Dennis Klapschus alias Deklart und Profi Boxer Patrick Korte versteigern ein Paar Boxhandschuhe zugunsten der Essener Krebshilfe. Foto: Privat /

Es ist nicht die erste Kooperation des Künstlers mit dem Boxer: Zuletzt stiegen die beiden Anfang September mit Oberbürgermeister Thomas Kufen in den Ring – um über soziales Engagement und Wege zum Erfolg zu sprechen.

Die Essener Krebshilfe wurde 1983 von betroffenen Eltern gegründet. Seither unterstützt die Initiative die Familien krebskranker Kinder und eröffnete erst im vergangenen Jahr ein neues Elternhaus an der Kaulbachstraße in Holsterhausen. So haben Familien die Chance, ihren Kindern in der benachbarten Uni-Klinik nahe zu sein. (JeS)