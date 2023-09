Schwerer Unfall in Holsterhausen: Fünf Menschen verletzt

Rettungskräfte sind am Sonntag, 24. September, zu einem schweren Verkehrsunfall in Essen-Holsterhausen geeilt. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. (Symbolbild)

Essen-Holsterhausen. Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Essen verletzt worden. Zum Teil musste die Feuerwehr technische Hilfsmittel zur Rettung einsetzen.

Bei einem Wendemanöver ist es am Sonntag gegen 13.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Holsterhauser Straße in Essen-Holsterhausen gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr habe der Fahrer eines Mercedes nach dem Ausparken auf der Fahrbahn wenden wollen. Ein Fahrer eines Toyota, der ebenfalls in Richtung Essen-Holsterhausen unterwegs war, bemerkte dies zu spät. Er kollidierte mit dem Mercedes, in dem vier Personen saßen.

Rettungskräfte der Feuerwehr Essen und Mülheim eilten zum Unfallort. Der Fahrer des Toyota wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Von den Rettungskräften konnte er aus dem Wagen befreit werden. Nachdem der Rettungsdienst ihn stabilisiert hatte, wurde er unter notärztlicher Betreuung ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Essen-Holsterhausen: Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen

Beim Mercedes war es durch den Unfall nicht mehr möglich, die Fahrertür zu öffnen. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischen Rettungsgeräten öffnen. Anschließend konnten der Fahrer und die Beifahrerin aus dem Pkw gerettet werden. Die beiden Mitfahrenden, die auf der Rückbank gesessen hatten, konnten den Mercedes eigenständig verlassen. Sie haben ebenfalls Verletzungen erlitten. Der Fahrer, die Beifahrerin sowie die Mitfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Rettungseinsatz dauerte etwa eine Stunde. Für diese Zeit war die Holsterhauser Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Unter anderem waren fünf Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Rettung beteiligt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

